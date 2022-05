Misiones | Advierten que por la escasez de combustible puede existir discontinuidad en el servicio de transporte de media distancia

Juan Manuel Fouce, gerente de la CAEMTAP, señaló que algunos micros no pueden salir en el horario estipulado porque no logran cargar gasoil. También, indicó que hay atrasos en los subsidios y criticó la paritaria de UTA por “acordar desde Buenos Aires salarios impagables para el interior”. Indicó que las empresas están trabajando a pérdida y que los boletos deberían aumentar un 60%.

Misiones es una de las provincias del país que más está sufriendo por la faltante de combustible que se registra en Argentina. La Tierra Colorada atraviesa una situación particular debido a que tiene el combustible más caro del país, pero que, al mismo tiempo, sigue siendo accesible para brasileños y paraguayos que atraviesan la frontera para ir directamente a las estaciones de servicio, profundizando un poco más la escasez.

La situación actual puso en alerta a la totalidad del sector de transportes de Misiones y está generando perjuicios en las empresas de colectivos de media distancia, según lo reveló el gerente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), Juan Manuel Fouce.

En diálogo con Misiones Online TV, indicó que, ante el escenario actual, puede estar ocurriendo episodios de “discontinuidad” en los viajes terrestres provinciales, pero aclaró que está situación no ha desembocado aún en la suspensión de los servicios.

Detalló que ante las empresas tenían sus propios surtidores, pero que hoy debido a la escasez y los altos precios, los colectivos cargan el gasoil directamente en las estaciones de servicio, que muchas veces se quedan rápidamente sin cupo o combustible por la alta demanda.

“Las empresas tratan de tener combustible, pero lo carga en una estación de servicio y eso está perjudicando. Al estar tan caro el combustible y al haber atrasos en los subsidios, no puede comprar un tanque y bajarlo en un surtidor de la empresa porque un camión está 7 millones de pesos. Entonces, lo que hace la empresa es ir al surtidor y cargar en base a la necesidad inmediata. Lo que está pasando es que a veces o no hay más combustible o tienen que hacer largas colas. Por eso puede ser que un servicio no salga, es decir tenía que salir a las 5 de la tarde, pero no tenía combustible y entonces no sale. Pero si consigue combustible, al otro día a las 5 de la tarde sale», detalló.

Fouce afirmó que el sector hoy atraviesa por una crisis de rentabilidad y recordó que Nación dejó de subsidiar el transporte de media distancia en el 2019 y hoy son las provincias las que tienen que abonarlo.

En ese sentido, recordó que además de tener tarifas postergadas, existen los boletos subsidiados (como el de los policías, docentes, estudiantes discapacitados) que deberían ser costeados en parte o en su totalidad por el Estado, pero reiteró que también hay atraso. “Para recuperar gastos necesitas que viajen más de 40 pasajeros, pero de aquellos que abonan la totalidad del boleto”, evaluó.

El entrevistado criticó la paritaria nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) porque “acordaron desde Buenos Aires salarios que son impagables para las empresas del interior”.

Por último, marcó que la Provincia tiene un atraso en el pago de los subsidios y agregó que, de ponerse al día, aun así, los boletos deberían aumentar mínimo un 60% para equilibrar los costos.

