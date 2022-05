Elecciones en la UNaM | El candidato a decano, Froilán Fernández, presentó las propuestas de “Compromiso Humanidades”

Las elecciones para las nuevas autoridades en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) serán el 15 de junio. En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, una de las listas que se presenta es “Compromiso Humanidades”, encabezada por Froilán Fernández (actual secretario de Investigación) como candidato a decano y Sonia Alfaya, como candidata a vicedecana.

Fernández expresó que asumen junto a su equipo “el desafío de presentar una propuesta alternativa para gestionar la facultad los próximos cuatro años, en el período 2022/2026”.

La propuesta alternativa de gestión a la que se refiere está vinculada con su propia experiencia, pero sobre todo también con los propios principios de trabajo que se relacionan con el diálogo, el consenso, la necesidad de transparencia, de discutir criterios y reglas claras para todos los claustros, de proponer un proyecto académico sólido que vuelva a traer a los estudiantes después de este tiempo de pandemia.

En este sentido, planteó pensar en proyectos académicos innovadores, revisar los perfiles de los planes de estudio, y pensar carreras que puedan insertarse en el siglo XXI. Además, el candidato manifestó que “considera que el desafío más importante va a ser tratar que los estudiantes que han dejado la facultad en los últimos años por diversas circunstancias vuelvan a incorporarse, participar de la vida universitaria activamente y puedan tener un proyecto de vida a partir de su paso por la facultad”.

También, se busca que se articule e incorpore genuinamente a los graduados en la facultad proponiéndole capacitaciones, respondiendo a sus demandas profesionales y que a largo plazo se pueda pensar en una facultad que se proyecte y articule con las demandas sociales de la comunidad, de las organizaciones sociales, y con el desarrollo tanto local como regional.

A partir de la Reforma Universitaria de 1918, las universidades nacionales son instituciones cogobernadas, explicó. Esto significa que todos los claustros (docentes, no docentes, estudiantes y graduados) participan en la gestión y gobierno de las universidades. Cada 4 años se eligen las autoridades de la universidad como de cada unidad académica.

Comentó que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales nuclea una serie heterogéneas de carreras vinculadas con las humanidades y las ciencias humanas, entre las que se encuentran Historia y Letras, por ejemplo. Por otro lado, también hay otras carreras vinculadas con el campo de las Ciencias Sociales, como es el caso de Antropología, Comunicación Social y Trabajo Social, entre otras.

“Humanidades es una facultad muy grande dentro de la UNaM, con mucho volumen de alumnos, una gran cantidad de carreras de pregrado, grado y posgrado con una gran cantidad de actividades de extensión y con una gran cantidad de actividades de investigación”, contó Fernández.

Por otra parte, la agrupación “Compromiso Humanidades” es una sociedad docente histórica en la facultad que se encuentra apoyada y en un acuerdo de coalición con otras agrupaciones tanto de claustro docente como es el “Frente Universitario por la Dignidad”, en el claustro no docente la agrupación “Nuevo Acuerdo”, como también en el claustro estudiantil con la agrupación “Nuevo Espacio”, y en el claustro de graduados con la agrupación Compromiso Humanidades.

Fernández es graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, tanto en el grado como en el posgrado, y también realizó un doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Empezó siendo docente con adscripciones, luego siendo jefe de trabajos prácticos y actualmente se desempeña como docente en las cátedras de Semiótica I y II, perteneciente a la carrera de Letras. Además, comentó que realiza actividades vinculadas con la Investigación y la Extensión Universitaria.

“Creo que el grupo en el que trabajo tiene una gran trayectoria de gestión, ocupando espacios en diferentes momentos históricos de la universidad, en ese grupo yo me formé no solo académicamente, sino también en todo lo vinculado con la gestión universitaria así que eso me formó para poder trabajar con tranquilidad, para llevar a cabo propuestas de gestión sólida, que le den otra impronta a la facultad”, expresó Fernández.

Respecto a las políticas actuales, manifestó que “no se pretende hacer ninguna refundación sino darle continuidad a las políticas y las acciones que están consolidada y son sólidas en la facultad de los últimos años”. Como es el caso de la virtualidad con las políticas de investigación que permitieron subsidiar proyectos, mantener becas, apuntar a la formación de recursos, entre otras cosas.

“El derecho a la educación hay que garantizarlo, pero hay que hacerlo con políticas realmente inclusivas, que apuntalen a lo académico y que le permitan al estudiante que llega a la universidad tener esa posibilidad de una vida mejor”, manifestó.

Finalmente se refirió a mantener la política de las extensiones universitarias y a la facultad como un instituto que dio muchos egresados y profesionales a la región. Sin embargo, apuntó a potenciarlo, con articulaciones genuinas, debatiendo y defendiendo las incumbencias de los títulos profesionales de los egresados en los diferentes campos profesionales laborales de la provincia y la región.

También se busca defender la pertinencia de los profesorados y la relevancia de éstos para el sistema educativo provincial. “Entre otras cosas, esos son puntos en los que se va a trabajar para que los egresados de la facultad y los estudiantes tengan garantía de que su formación profesional tiene una real incidencia en la vida comunitaria del territorio”, concluyó Fernández.

