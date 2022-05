Misiones | Desde el INADI señalan que el mayor porcentaje de discriminación se da dentro de las instituciones educativas

En Misiones, la mayoría de las denuncias por discriminación se dan en ámbitos escolares, aseguró Silvia Risko, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) de Misiones. “Lamentablemente se incrementa la discriminación cerca de fin de año y cada inicio del ciclo escolar”, reveló.

“Se da por pases compulsivos que se encuentran los padres cuando van a hacer la reinscripción de sus hijos o cuando van a inscribir o buscar un cupo en las escuelas y presentan un certificado de algún tipo de patología, y no consiguen un lugar siendo que hay una ley que tiene que garantizar un cupo”, explicó Silvia Risko.

“Estas situaciones son las de menor escala, porque después hay de todo tipo, incluso asesorando a los docentes. Eso se nota cuando los padres quedan con una gran impotencia ante la exclusión en las escuelas hacia sus hijos”, agregó.

En ese contexto, explicó la diferencia entre el bullying y la discriminación, teniendo en cuenta que esta última, se asocia a la agresión entre los alumnos.

“Tendríamos que diferenciar entre: la agresión entre pares, que es el Bullying, y la discriminación, que es cuando se le censura un derecho a una persona y la estamos privando de un derecho ya conquistado y garantizado a través de las normas” sostuvo.

Además, destacó que “En la provincia de Misiones, se tiende a acompañar los paradigmas de inclusión a nivel internacional, porque es algo que se va modificando constantemente y siempre a favor de que cada vez estemos más integrados y menos divididos, excluidos y sectorizados”.

“Hace 30 años atrás, se hablaba de personas con discapacidad, hoy, con los nuevos paradigmas y las nuevas políticas internacionales de inclusión, de las cuales Argentina forma parte, marcan que las personas no son personas con discapacidad, sino que tienen algún tipo de patología o algún tipo de discapacidad”.

En esa línea, comentó que, desde la provincia, en algún momento intentan sacar las escuelas especiales, “ya que no se considera que los niños sean especiales”.

“Hay un montón de situaciones que se atraviesa y por eso hablamos de discriminación de parte de las instituciones, de parte de los adultos. Se deja en evidencia la falta de capacitación y de herramientas para poder llevar adelante un cambio de paradigma” dijo.

Los directivos de las escuelas, o el personal administrativo que finalmente realizan este acto discriminatorio de no incluir a los alumnos por su condición, no tienen la información precisa de que el chico no necesariamente tiene que ir a una escuela especial.

“Yo creo que es un fusión entre la desinformación y la falta de puesta en práctica de las instituciones de incluir a los chicos, de todas formas, tiendo a pensar que es más por desconocimiento que por decisión voluntaria” consideró.

“Estamos trabajando en conjunto con Liliana Santander que es quien está al frente de la dirección de escuelas especiales de Misiones, realizando capacitaciones a docentes de escuelas especiales y comunes en toda la provincia” adelantó Risko.

En ese contexto, también se refirió al bullying en las escuelas y recordó el caso que se conoció en los últimos días, de un joven que mató a sus compañeros y docentes en Texas, Estados Unidos, ya que según indicios muestran que había sufrido bullying en todas sus etapas educativas.

“Nuestra realidad es diferente a la de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos permitido usar las armas, no hay libertad de portación de armas y nuestros niños de jardín no cuentan que fueron aprender a disparar con sus padres como sucede en Estados Unidos. Sin embargo, hay bullying, discriminación, maltrato y sufrimos las consecuencias como sociedad”.

La comunidad afrodescendiente de Misiones pide eliminar la costumbre típica de vestir a los niños de “negritos” en las escuelas por las fechas patriashttps://t.co/2gEwhnEaKO — misionesonline.net (@misionesonline) May 26, 2022