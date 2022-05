Tenis | Roland Garros: Diego Schwartzman venció con tranquilidad a Dimitrov y está en octavos de final

En territorio francés Diego Schwartzman continúa a paso firme. Avanzó de ronda caminando, luego de ganarle al búlgaro 6-3, 6-1 y 6-2 en dos horas y 15 minutos de juego. Ahora espera rival en octavos de final.

Diego Schwartzman busca dejar bien en alto la bandera argentina en Roland Garros tras ser el único sobreviviente de la delegación albiceleste en territorio francés. En esta oportunidad consiguió un convincente triunfo por 6-3, 6-1 y 6-2 ante el búlgaro Grigor Dimitrov (21 del plantea) para meterse dentro de los 16 mejores del cuadro masculino del Grand Slam parisino.

El Peque, que se encontraba 3 a 1 abajo en el historial ante el europeo (su única victoria había sido en la final de Estambul, en 2016 -su primer título ATP-), ahora aguarda por el ganador del cruce que protagonizarán más tarde el esloveno Aljaz Bedene y el serbio Novak Djokovic, actual defensor del principal trofeo de polvo de ladrillo.

Para llegar a esta instancia Schwartzman se impuso por 6-1, 1-6, 6-4 y 6-2 ante el ruso Andrei Kuznetsov (proveniente de la qualy) y realizó una épica remontada por 2-6, 6-7, 6-2, 6-2 y 6-2 para doblegar al español Jaume Antoni Munar. Su contrincante, en cambio, había eliminado al estadounidense Marcos Giron (6-1, 6-1 y 6-1) y al croata Borna Coric (6-0, 6-4 y 6-3).



Diego, raquera número 16 del ranking ATP, suele ser protagonista en el Abierto de Francia, ya que en tres de las últimas cuatro ediciones al menos se metió en los cuartos de final. Su mejor registro fue en 2020, cuando alcanzó las semifinales (sucumbió ante el español Rafael Nadal, su también verdugo en la temporada siguiente).

“Gracias a todos por generar este ambiente increíble en este estadio. Hace poco jugamos con Grigor y me dominó, hoy cambiaron las cosas, mejoré mucho. Ayer pensé mucho en este partido, las condiciones me ayudaron, la cancha estaba más lenta, pero estuve muy enfocado. En el inicio del tercero las cosas se le estaban dando a él, pero me esforcé y se me dio. Tuve un gran partido”, manifestó el tenista tras dos horas y 15 minutos de partido.

Y luego, añadió: “Amo jugar en París, es la ciudad más bonita de todas. Siempre me da felicidad volver, he llegado a semifinales aquí, donde perdí con Rafa Nadal, ¡no sé cuántas veces he perdido con Rafa ya! Estoy muy contento, disfrutando de cada momento, de cada victoria, se me ve, es notable que soy feliz en París”.

“Ahora es Djokovic o Bedene, pero si es Nole, a repetir lo que hice hace unos años contra él, miraré ese partido, repetiré todo lo que hice bien y después a batallar”, concluyó.

