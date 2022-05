Ahora Misiones, la herramienta de los comerciantes misioneros para enfrentar a la inflación: “Nos permite competir en un escenario de fronteras abiertas”

Sergio Bresiski, comerciantes posadeño e integrante de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) de Posadas, destacó los beneficios de los programas Ahora Misiones para los comerciantes y se refirió a ellos como una herramienta para hacer frente a la inflación en un contexto de fronteras abiertas.

La inflación no da tregua y en un contexto tan complicado para el país, en el que la provincia de Misiones no está excluida, resaltan el beneficio que representa para los comerciantes los programas provinciales de Ahora Misiones.

El ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) de Posadas, Sergio Bresiski, resaltó los beneficioso que es para el sector la permanencia de estos programas.

«Las herramientas de los programas «Ahora Misiones» que en su momento fueron ‘+15’ y ahora son ‘+21’ han sido una de las mejores herramientas que hemos tenido justamente para lograr esta performance durante la pandemia. Esta es una herramienta que termina beneficiando a la sociedad en general, una herramienta de consumo y para mejorar nuestra venta en el comercio», explicó.

Asimismo, añadió que no solamente beneficia al consumidor mejorando su capacidad de compra sino también «a nosotros los comerciantes nos da una herramienta para competir en un escenario de fronteras abiertas con el comercio encarnaceno», sostuvo.

En tanto, agregó también que este tipo de programas, como el Ahora+21, refuerza al sector y los hace «muy competitivos».

Recordemos también que el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán confirmó la extensión del programa Ahora Misiones +21% hasta finales de 2022.

«Imaginate si hubiésemos tenido la Ley de la zona aduanera especial o el ART 10 de la Ley Pyme, lo beneficioso que iba a ser para nosotros, porque el consumo interno lo íbamos a seguir teniendo», comentó Bresiski.

En referencia a la situación actual de la economía local y su relación tanto al precio del dólar, el comerciante remarcó algunas cuestiones: «Cuando tenés el dólar planchado y una inflación que viene con esa sinergia para mal para todo el sector comercial, en este caso que somos de frontera, nos termina perjudicando, porque la inflación le gana a la cotización del dólar. Cuando pasa eso se vuelve muy competitivo el comercio del hermano encarnaceno, y en ese escenario es tan necesario y tan valioso contar con estos programas».

Aseguró que el objetivo que debe plantearse la provincia tiene que ver con las cuestiones legislativas que no pudo concretar respecto de la Ley de la Zona Aduanera Especial y la reglamentación del ART 10 de la Ley Pyme.

«Ese debe ser el gran objetivo que tenemos que tener como sociedad, sobre todo para tratar de compensar las asimetrías que tenemos como país. Misiones es una provincia periférica que tiene muy pocas herramientas para ser competitiva internamente dentro de la argentina, y mucho menos para competir con dos países que tienen situaciones impositivas diferentes a la nuestra», apuntó el comerciante.

A ello mencionó otros puntos en los que la provincia se ve en desventaja con el resto del país. «Nosotros no tenemos alternativa energética, el producto que llegan o es bueno, no tenemos alternativa logística, el puerto al que le están haciendo todas las inversiones es algo que esta por llegar y hay que ponerlo en funcionamiento, no tenemos muchas mas posibilidades de crecimiento y de ser un imán para los inversionistas extranjeros», afirmó.

En cuanto a la situación actual de los comerciantes en la capital de Misiones, afirmó que hoy en día «estamos todos golpeados». Explicó también que uno de los principales problemas está en el abastecimiento de combustible como ello repercute en los grandes y pequeños consumidores.

Los altos precios internacionales también repercuten en el día a día de los comerciantes, por lo que la inflación golpea a los comercios de acuerdo «a la incidencia que tiene en materia prima importada, si tenés posibilidades importar o no, depende de como ha pegado la pandemia en los grandes centros de urbanos donde están las grandes industrias que terminan siendo proveedores», añadió Bresiski.

Desde su rol como comerciante, industrial, profesional aseguró que los frentes políticos, empresariales y sindicales deben crear un consenso para poder trabajar a futuro. «Creo en la unidad y no hay forma de salir de forma unilateral o con la idea de un solo sector, se necesita crear un consenso en general», expuso.

«Nosotros como sector empresarial ,el sindicato y el gobierno en cada una de sus escalas no nos podemos poner de acuerdo, sin dudas que es un escenario muy conflictivo acá en la Argentina, ese debe ser el mensaje, creo que ahí tiene que estar la sensatez de cada uno de los actores que conforman nuestra sociedad. A cada aparato, el sindical, el político y el empresarial, tratar de sentarnos y vamos a trazar un camino a futuro, vamos hablar de la productividad de nuestro país», cerró Sergio Bresiski.

Ahora Misiones