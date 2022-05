Seguridad vial | “En las maniobras peligrosas el conductor desafía la física y esto ya se puede ver en el casco urbano”, sostuvo Fernando Zacarías

En un contexto donde la cantidad de siniestros viales crecen, Fernando Zacarías, licenciada en Criminología y Analista de Seguridad Vial, precisó que actualmente los accidentes no solamente ocurren en las rutas, sino que crecen en el casco urbano donde se registran maniobras peligrosas de los conductores.

“Las maniobras peligrosas son una decisión del conductor, pero el peatón también tiene que saber si cruzo a la mitad de la calle no es solo porque el conductor me espera a que pase por la esquina, sino que el chofer no me ve. En las maniobras peligrosas el conductor desafía la física”, manifestó el especialista.

En ese sentido, indicó que el uso de el alcohol es una de las principales causas de que los conductores “se desinhiben”, realizan maniobras bruscas y terminan en accidentes, donde no solo ponen en riesgo la vida propia sino la de terceros.

“Hoy en día tenemos las manos únicas en Posadas, y lo vemos a la mañana que la gente va incorporándose de carril en carril, antes se veía en las motos y ahora lo hacen los autos”, cuestionó.

Por otro lado señaló que es de gran importancia evitar las maniobras peligrosas como el uso del celular, manejar desconcentrado, pasarse de carril, etc. “El manejo defensivo debe ser constante”, remarcó.

