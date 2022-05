Boca Juniors: se hizo viral un video paranormal de La Bombonerita

En las últimas horas, unas imágenes de la cancha de básquet de Boca Juniors, aportadas por un usuario de Twitter causaron escalofríos. En el video se puede observar como no había nadie y se escucha el sonido característico de las zapatillas chillando contra el parqué.

El estadio Luis Conde, más conocido como La Bombonerita, donde se desempeña el equipo de básquet del equipo Xeneize, fue sensación en las últimas horas por un video paranormal en Boca que aportó una periodista en Twitter. Se trata de Sofía Cruz, colaboradora de ESPN y ex jugadora del Club Atlético Independiente, Huracán y River Plate, como se presenta en su cuenta de Twitter (@SofiCruise).

La periodista dio a conocer los escalofriantes videos en los que se oyen sonidos de pisadas, frenadas y golpes del balón, típicos de un encuentro de básquet. Sin embargo, en las imágenes se ve claramente que en el estadio no hay nadie. Sofía se encontraba con otros colegas, que también captaron el estremecedor momento.



“¿Qué es esto, no hay nadie? Se están jugando alto partido”, comenta uno de los periodistas que no podían creer lo que estaban presenciando. “En la cancha de básquet de Boca se escuchan pisadas de jugadores, pero no hay nadie 👻”, fue la publicación que Sofía compartió en Twitter el último 18 de mayo cerca de las 19 horas.

Mientras tanto, en este mismo escenario este viernes se disputará un duelo crucial para Boca Juniors ante Quimsa, por las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Santiago del Estero intentará como visitante liquidar la serie que tiene a su favor por 2 a 0. El pase a la final de la LNB se pondrá en juego desde las 21 en el estadio Luis Conde (La Bombonerita) del barrio porteño de La Boca, con transmisión de Directv Sports.

El conjunto santiagueño se impuso en los dos primeros encuentros desarrollados en el estadio Ciudad de la capital provincial por 92 a 82 en el choque inicial y por 82 a 66 en el segundo. La clave en el 1-0 pasó por el aporte ofensivo de Eric Anderson (23 puntos y 8 rebotes), Juan Brussino (22 unidades y 6 asistencias) y Reyshawn Terry (22 tantos).

Mientras que en el otro se repitió un goleo distribuido con Franco Baralle (15) como principal figura viniendo desde el banco de suplentes. A lo largo de toda la temporada se enfrentaron en cuatro ocasiones y todas terminaron en victoria de Quimsa.

Boca, por su parte, deberá mejorar la labor en la zona pintada y encontrar mejor a sus perimetrales como Leonel Schattmann, anulado en el segundo punto, y al base Leandro Vildoza.

La otra serie de semifinales en la LNB es entre Instituto Atlético Central Córdoba y el Club San Martín de Corrientes (gana 2-0 el equipo cordobés y hoy juegan el tercer encuentro en Corrientes).

