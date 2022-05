Ventas de neumáticos | Comerciantes destacan el beneficio de los programa Ahora Misiones: aseguran que el cliente prefiere comprar en Posadas y no en Paraguay

Comerciantes del rubro aseguran que hay buenas ventas de neumáticos, con algunos problemas en abastecimiento pero que la facilidad de pago de los programas Ahora 12 y Ahora Misiones, benefician a los clientes.

Las ventas de neumáticos en Posadas atraviesa un buen momento, con números favorables para los comerciantes. Concuerdan en que la facilidad de pago con los programas Ahora 12 y Ahora Misiones atrae a los compradores, quienes prefieren comprar en la provincia y no buscar “mejores precios” en Paraguay.

“Estamos trabajando bastante bien, ahora arrancan las vacaciones de invierno y empieza un importante movimiento de gomerías. Durante marzo está todo más tranquilo porque arrancan las clases y la gente tiene otros gastos, pero durante el verano e invierno es el momento donde más se ven las ventas”, contó Lisandro, administrativo de Neumáticos Posadas.

El gasto para cambiar las cuatro cubiertas de un vehículo representa una suma elevada, por lo que la facilidad de pago mediante los programas bancarios como el Ahora 12 y Ahora Misiones, representan un beneficio tanto para el cliente como para el comercio.

“Estamos adheridos a estos planes que nos ayuda bastante a todos los comerciantes de este rubro, que como todos saben Paraguay es parte de la nuestra competencia. Y que el cliente pueda financiar en 12 cuotas y que el Banco les devuelva hasta $10.000, es una gran ayuda, tanto para el consumidor como para nosotros”, expresó Lisandro.

Graciela Fontana, Gerente de Fontana Neumáticos, coincidió con este beneficio que tienen los comerciantes y clientes a la hora de comprar. “Tratamos siempre de ofrecerle lo mejor al cliente con el uso de tarjetas y el Ahora 12, mucha gente puede comprar en cuotas, ganarle a la inflación y también aprovechar las facturas porque a las empresas les sirve”, contó.

Haciendo referencia a la competencia que tiene los comerciantes con Paraguay, aseguró que no están siendo afectados, que los precios no son tan diferentes y que el cliente prefiere la facilidad de pago en cuotas, que en el país vecino no hay.

“No nos esta afecta tanto, porque trabajamos con una marca específica, porque las empresas pueden tener las facturas que necesitan, los montos son elevados y se les facilita comprar en 12 cuotas, que es algo que en Paraguay no se puede hacer”, contó.

Y agregó que, “tampoco hay tanta diferencia de precios, quizás si en los rodados chicos y en las marcas que son chinas o más económicas, ahí si hay una gran diferencia, pero en cuanto a buenas marcas no es tan abismal la diferencia, y el beneficio que tenemos nosotros es que podemos hacer la facturación a las empresas y también las 12 cuotas que ayuda un montón”.

Abastecimiento y precios

Ambos comerciantes coincidieron que durante la pandemia tuvieron un grave problema de desabastecimiento pero que ahora el stock se renueva constantemente, salvo en algunos rodados.

“Estamos bastante bien con el tema de abastecimiento tuvimos una época complicada en donde no se podía abastecer el marcado, pero ahora están ingresando más cubiertas”, Graciela Fontana, Gerente de Fontana Neumáticos

“Por una cuestión de logística de la pandemia todo se atrasó, pero ahora estamos bien de stock, tenemos todas las medidas y en todas las cubiertas así que estamos bastante bien”, aseguró Lisandro, administrativo de Neumáticos Posadas.

Los precios que ofrecen en Neumáticos Posadas, dependen del rodado del vehículo y arrancan en los $17.000 para rodado 13 y $19.000 en rodado 14, “para los autos de alta gama van subiendo los precios”, contó.

“Se están dando aumentos todos los meses, pero es como en todos los rubros, no es solamente en gomería, hoy estamos viviendo una situación en el país que se ve hasta en el supermercado. Todos los meses tenemos una lista de precios nueva, los rodados que más salen son del rodado 16 en adelante, los autos ya están dejando de venir en 13 y 14, la mayoría es 16, 17, 18, 19 y 20, así que cada vez son más grandes y se consume mucho”, agregó Graciela Fontana.