20 días sin rastros de Josías Galeano | La madre deslizó sospechas sobre dos policías: “El día anterior a su desaparición lo buscaron dos policías”

Carolina Ramirez, madre de Josias Galeano, el jovencito de 15 años quien el pasado 30 de abril salió de su domicilio ubicado en la calle French y hasta el momento no regresó, dialogó con misionesonline.net y dio detalles sobre el caso. “Estoy angustiada y desesperada” expresó. “Josías lleva 20 día desaparecido y no hay nada concreto, ningún avance” señaló.

Lo que se sabe es que Josías Galeano salió de su casa del Barrio Villa Blanquita con rumbo a la barbería y nunca más volvió. Su nombre y foto circula por numerosos lugares desde el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hasta la asociación civil Missing Children Argentina que días atrás se sumó a la búsqueda y publicó la foto del menor en la página web oficial.

Ramírez contó que las investigaciones para encontrar con el paradero de su hijo continúan, pero a un ritmo muy lento. Ayer por la tarde hubo un rastrillaje en la zona de Villa Blanquita, lugar donde vive el menor junto a su madre y también la zona de Barrio Caballeriza. Refirió que aportó datos a la investigación sobre personas que tuvieron contacto con Josías.

“En el Barrio Caballeriza vive un chico que siempre estaba con mi hijo”. También deslizó sospechas y preocupación por el accionar de dos efectivos de la policía a los que denunció en Fiscalía. Indicó que argumentó su denuncia en hechos que ocurrieron el día anterior a la desaparición de Josías. “Estas dos personas lo estaban buscando en el Barrio, con un vehículo particular” sostuvo.

Señaló que desde la Comisión provincial por la Tortura le han manifestado su apoyo y han pedido la desvinculación de la búsqueda de la fuerza policial, por la aparición de una foto que estuvo circulando de su hijo donde se lo ve golpeado. “Es raro lo que sucedió con esa foto, la propia policía la utilizó para difundir y después desapareció” sostuvo.

“En esa foto se observaba incluso la trompa del móvil policial detrás “detalló. “Todos la vieron, incluso cuando pregunté por esa fotografía, me dijeron que la misma había sido tomada el día 8 de mayo, dato curioso que me puso en alarma porque la desaparición de mi hijo fue el día 30 de abril, manifestado esto, se retractaron y me dijeron que habían incurrido en un error” agregó.

Ramírez reconoció que su hijo tiene problemas con adicciones, y que ha perdido la cuenta de la cantidad de puertas que tocó para que la ayuden. “Pedía una internación, porque no podía controlar más sus actitudes, al margen de temer por su propia seguridad”. “No obtuve ninguna respuesta, siempre me decían que las internaciones son voluntarias”.

“Si alguien me hubiera ayudado seguramente hoy no estaría así” agregó. Por otro lado, al ser consultada como vestía Josías la última vez que lo vio salir de su casa, dijo que “tenía una campera roja y negra, una riñonera negra, shorts y ojotas. Todo el mundo lo conoce, no había forma de que se pierda” dijo y finalizó que por favor las autoridades no dejen de buscarlo. “Necesito encontrarlo sano y salvo” remató.