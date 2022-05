Fiesta Nacional del Té: el taller de Turismo y Cultura para la 3ra edad presenta “La historia del 1er plantador de té de la República Argentina”

Con motivo de su participación en la Fiesta Nacional del Té, el taller de Turismo y Cultura para la 3era edad de la UNaM lanza "La historia del 1er plantador de té de la República Argentina", un proyecto que busca mostrar lo que somos como misioneros, desde la visión de los adultos mayores, y Avelina Vizcaychipi, coordinadora del taller, brindó todos los detalles del proyecto.

La Fiesta Nacional del Té es el espacio en el que el taller de Turismo y Cultura para la 3ra edad que se dicta en la UNaM, y con el apoyo del IPS, tendrá su participación con el proyecto «La historia del 1er plantador de té de la República Argentina», un trabajo logrado por medio de entrevistas y materiales audiovisuales. Con una temática muy original de mostrar lo que somos como misioneros, desde la clara visión de personas que son adultos mayores, los cuales cuentan desde sus vivencias personales entre el pasado y el presente de cada trabajo realizado.

Este proyecto que será presentado en la Fiesta Nacional del Té forma parte de una serie de trabajos de puesta en valor de historias, personajes, aspectos culturales, naturales, arquitectónicos, entre otros elementos, que a través de investigaciones y trabajos con las diferentes comunidades de la provincia de Misiones, se han logrado sumar aportes a las gestiones de desarrollo turístico de varios municipios misioneros. Dichos trabajos son en etapas y cada uno cuenta con una serie de actividades que sirven de motivadores para potenciales productos turísticos.

Asimismo, desde le taller creen que debe existir una interacción más dinámica que únicamente las fiestas populares pueden lograr, por medio de juegos, sorteos y participación en general de cada uno de los misioneros y visitantes,

Por otro lado, Avelina Vizcaychipi profesional en turismo y coordinadora del taller, en una charla con Misiones Online, explicó cómo dio con la idea de contar la historia del primer plantador de té de Argentina: «hace 20 años que estoy en el rubro turístico, y un día haciendo relevamientos, descubrí esta historia, y me gustó mucho y me puse a indagar. Además, di con las personas precisas, tales como familiares, que ya hoy no están más, que me dejaron legados, tales como (…) facturas de Bagley y Terrabusi, que compraban el producto a este tan visionario hombre (el primer plantador de té)».

Igualmente, se expresó al respecto del taller de Cultura y Turismo de la 3era edad: «me brindó la posibilidad de, todos esos trabajos que yo no los podía poner en marcha, los podía hacer a través de este grupo».

Del mismo modo, se refirió a las expectativas que tienen desde el taller con respecto a su participación en la Fiesta Nacional del Té: «son muchas, nosotros mañana vamos a estar haciendo entrega de un certificado, junto con la comisión de la Fiesta Nacional del Té, al heredero (del primer plantador de té en Argentina), don Jorge Cheroski, que el va a estar, inclusive, llevando material que perteneció a su abuelo».

Por último, Avelina realizó una invitación a todos los interesados a que participen de la Fiesta Nacional del Té, para que puedan ver el trabajo realizado en el taller: «invito a todos los que quieran estar presentes mañana, a las 22:00hs en el escenario mayor se van a poder enterar de la historia del primer plantador de té, y quiero agradecer a la comisión de la Fiesta Nacional del Té, al municipio de Campo Viera por abrirnos las puertas y por reconocer semejante trabajo. Así que invitamos a todos de corazón, porque esto tiene que ver no solamente con un trabajo o con una historia, sino que también tiene que ver con nuestra identidad como misioneros».