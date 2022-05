Carlos Lowe manifestó su desacuerdo respecto a las nuevas autoridades de la CEEL: “No hubo motivos para hacer lo que se hizo”

Carlos Lowe, empresario y socio de la Cooperativa Eléctrica Eldorado Limitada (CEEL), opinó respecto del cambio de autoridades que se anunció este jueves donde Rubén Kobler fue elegido como presidente: “Sorprende un poco a todo el mundo que el presidente, vicepresidente, los tesoreros y los secretarios elegidos después de las elecciones duren 15 quince días”.

En esa misma línea agregó que “habría que hacer una serie de Netflix con la Cooperativa Eléctrica de Eldorado, se venderían los derechos a muy buen precio porque la verdad yo pensé que solo económicamente estaba complicada la Cooperativa”, opinó Lowe respecto a la pérdida de $536 millones. Sin embargo, explicó que actualmente existe una crisis institucional, ya que las autoridades desplazadas duraron solamente 15 días en su mandato.

Lowe contó que intentó ingresar al Consejo de Administración en las últimas elecciones donde se dio un empate. “Con poco tiempo de campaña y poco tiempo de estar en el tema hice una muy buena lección, hubo un empate entre las fuerzas opositoras y luego en el desempate por un voto de un delegado no tuve la suerte de ingresar al Consejo de Administración”.

También planteó que se requieren más listas para la elección del Consejo de Administración, ya que “parece que depende de cómo se levanta uno de los integrantes hay un presidente u otro, porque hace quince días se eligió un presidente con 6 votos a favor, y ahora se cambió de vuelta con 5 a favor y 4 en contra. O sea que uno parece que está un día de un lado y otro día del otro, creo que es poco serio a nivel institucional”.

En ese sentido, aseguró que no estuvo presente en la elección y se enteró por los medios, por lo cual no sabe el motivo por el que se realizó este cambio. Por otro lado, indicó que el objetivo es seguir trabajando para arreglar la situación económica, institucional y lo que respecta a servicios, ya que hay ciertos elementos como tablero de obra que no se pueden conseguir.

Además, no hay móviles ni grúas que funcionen. “Hay un montón de cosas que están mal administradas, funcionando mal y creo que viene ya de más de 10 años de mala gestión que hoy se está pagando”, aseguró Lowe. Actualmente dentro del Consejo de Administración hay 3 intendentes. “Yo creo que tiene que haber gente que esté exclusivamente dedicada a la Cooperativa para ver cómo levantar eso”, agregó.

Respecto a las autoridades salientes, Lowe contó que habían comenzado a controlar el pago de las facturas de todos los egresos que tenía la cooperativa y se pudo saber durante la última auditoría que hay pagos a 40 proveedores que no están en regla con AFIP.

“Hay cooperativas en la provincia que son ejemplares, con balances positivos como la de Puerto Rico, Montecarlo, Santo Pipó, Jardín América; son un ejemplo a nivel nacional como lo supo ser la Cooperativa de Eldorado. Hay que confiar lo bien que hacen los demás, ni siquiera hay que salir a inventar más”, concluyó Lowe.

