El abogado de la mujer oriunda de Eldorado que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual dijo que los “intereses” de Boca Juniors hacen difícil el avance de la causa

El jugador de fútbol que actualmente trabaja en Boca Juniors fue denunciado el viernes pasado por abuso sexual. La causa avanzó esta última semana mientras el acusado sigue jugando en la primera división del equipo Xeneize.

El abogado de la víctima dialogó con Misiones Online y brindó precisiones del caso.

La víctima es una chica de Eldorado, Misiones que fue a trabajar hace unos años a CABA junto a su familia. Hace aproximadamente 10 meses habría sido víctima de abuso sexual por parte Sebastián Villa.

La denuncia se presentó hace una semana, según detalló el abogado de la víctima, Roberto Castillo. Además contó que ella se sometió a declarar el día lunes. “Estuvo 6 horas contando el abuso sexual que recibió por parte del jugador de fútbol” añadió.

Posterior a eso el día martes declararon 4 testigos que de alguna manera dieron fe de todo lo que denunció la víctima y el día jueves se lo imputó a Villa por el delito de abuso sexual. Con lo cual faltaba la última prueba que era la pericia psiquiátrica y la declaración de la médica que la recibió en el hospital público cuando se fue atender pero la médica no se presentó a declarar “así que estamos a la espera de esa prueba para llamarlo a declaración indagatoria al acusado”, dijo Castillo.

Además relató que cree “firmemente” en el relato de esta víctima. “Tenemos pruebas suficientes para quebrar el principio de inocencia del acusado y considero que la única sentencia posible es una sentencia condenatoria que va entre los 8 y los 20 años de prisión”, explicó.

Por otra parte lanzó una crítica a los medios periodísticos de la Ciudad de Buenos Aires. “Entiendo que a la prensa de CABA le interesa más hablar de futbol que de la víctima, lo puedo entender como es parte de un negocio pero no lo comparto pero de alguna manera eso se hace extensivo a todo el mundo, porque los testigos no quieren declarar, nadie quiere contar su versión de los hechos, tenemos que insistirle a todo el mundo para que se presente y la realidad que se hace muy difícil entendiendo que no es solo una persona de proyección pública sino que significa patrimonialmente para Boca un monto significante, con lo cual hay muchos intereses y nosotros somos solo un abogado y una víctima de abuso sexual que intentan hacer justicia”.

Al ser consultado respecto a cómo la víctima sobrelleva la situación y el hecho de que su presunto agresor aún esté en libertad, Castillo contó que la denuncia la presentaron el viernes “y si bien hemos avanzado muchísimo en la causa, pero la presunción de inocencia debe prevalecer y en ese sentido ella entendió perfectamente. Está con un psicólogo que la asiste y acompaña. Trata de mantenerse desconectada de los medios de comunicación producto de que los medios a veces informan y a veces desinforman y generan temor en las personas que denuncian.”

Asimismo brindó precisiones respecto a una supuesto acercamiento del entorno de Villa con la víctima: “Si se mantuvo una comunicación con Villa y con el entorno producto de que trataban de manipular a una persona en estado de vulnerabilidad. Incluso le dejaron dinero arriba de una mesa que no tuvo más que aceptarlo porque estaba en un café y después lo devolvió. Ella dijo ante la Fiscal que si no lo tomaba, después iban a alegar que ella aceptó el dinero si venía cualquier desconocido y se lo llevaba, porque estaba en un lugar público.”

Agregó que “lo que tenemos que tener en claro, que el estándar jurídico es de 7 a 8 años lo que tarda una víctima de abuso sexual para descargarse y contar que fue abusada con lo cual 10 meses no es tiempo ni siquiera para discutir respecto al tiempo que pasó hasta que denunció”.

Siguiendo esa línea, dijo que “los medios de CABA todo el tiempo se jactan de estar en contra de la violencia de género y ponen el número 144 para denunciarlo y lo primero que te preguntan es ¿cómo denunció antes de un Boca – Racing? o ¿cómo puede ser que tardó 10 meses en denunciar? y es tan estúpida esa pregunta.”

Por último, contó que toda la familia es de Misiones y están en Capital acompañándola y ayudándole en el proceso junto al estudio jurídico que Castillo representa en este caso.

