Viruela del mono: Londres ofrece la vacuna contra la virus que se extiende por Europa

(Reuters) - La aparición de varios casos de viruela del mono en Reino Unido ha llevado a las autoridades a ofrecer una vacuna contra la viruela a algunos trabajadores sanitarios y a otras personas que puedan haber estado expuestas, al confirmarse un puñado más de casos en algunas partes de Europa.

La viruela del mono es una enfermedad viral zoonótica que puede infectar a primates no humanos, roedores y algunos otros mamíferos. Esta enfermedad es endémica en África central y occidental, donde circula en huéspedes animales desconocidos y surge periódicamente como una zoonosis en humanos.

Hay dos cepas principales: la cepa del Congo, que es más grave -con una mortalidad de hasta el 10%- y la cepa de África Occidental, que tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 1%.

Identificada por primera vez en los monos, la enfermedad vírica suele propagarse por contacto estrecho y se da sobre todo en África occidental y central. Rara vez se ha extendido a otros lugares, por lo que esta nueva oleada de casos fuera del continente ha suscitado preocupación.

En el Reino Unido se han registrado hasta ahora nueve casos de la cepa de África Occidental.

No existe una vacuna específica para la viruela del mono, pero la vacuna contra la viruela ofrece cierta protección, según un portavoz de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés).

Los datos muestran que las vacunas que se utilizaron para erradicar la viruela son hasta un 85% eficaces contra la viruela del mono, según la Organización Mundial de la Salud.

«Se ha ofrecido la vacuna a quienes la han necesitado», añadió el portavoz de la UKHSA, sin revelar datos concretos sobre cuántas personas han sido vacunadas hasta ahora.

Algunos países tienen grandes reservas de la vacuna contra la viruela como parte de la preparación para la pandemia, incluido Estados Unidos.

La farmacéutica Bavarian Nordic, con sede en Copenhague, dijo el jueves que había conseguido un contrato con un país europeo no revelado para suministrar su vacuna contra la viruela, Imvanex, en respuesta al brote de viruela del mono.

Casos de viruela del mono

El primer caso europeo se confirmó el 7 de mayo en un individuo que regresó a Inglaterra desde Nigeria, donde la viruela del mono es endémica.

Desde entonces, Portugal ha registrado 14 casos y España ha confirmado siete. Estados Unidos y Suecia también han notificado un caso cada uno. Las autoridades italianas han confirmado un caso, y sospechan que hay dos más.

Varios brotes de viruela del mono en África han sido contenidos durante la pandemia de COVID mientras la atención del mundo estaba en otra parte, dijo el jueves la principal agencia de salud pública de África.

«Sin embargo, estamos preocupados por los múltiples países de fuera, especialmente en Europa, que están viendo estos brotes de viruela del mono», dijo el director en funciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África, Ahmed Ogwell Ouma.

«Sería muy útil que se compartieran los conocimientos sobre cuál es el origen de estos brotes», dijo.

Mientras tanto, en Reino Unido, la UKHSA ha destacado que los casos recientes en el país se dieron predominantemente entre hombres que se autoidentificaron como homosexuales o bisexuales.

Este pico inusual de casos fuera de África podría sugerir una nueva forma de propagación o un cambio en el virus, dijo Anne Rimoin, profesora de epidemiología de la UCLA en California. «Pero todo esto está por determinar».

«Esto no va a causar una epidemia a nivel nacional como lo hizo el COVID», advirtió Jimmy Whitworth, profesor de salud pública internacional en la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

«Pero es un brote grave de una enfermedad grave, y debemos tomarlo en serio».

