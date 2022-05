Star Wars en Posadas | El grupo Base Echo Misiones celebra sus 10 años en el Cidade

El centro cultural Vicente Cidade contará hasta el sábado con un gran despliegue de Star Wars en Posadas, organizado por un grupo de fans de la saga llamado Base Echo Misiones con el fin de celebrar los 10 años de su creación y los 45 años de este universo cinematográfico.

Acerca del gran evento de Star Wars en Posadas, los organizadores contaron: “Festejamos los diez años de la conformación de esta comunidad de fanáticos de una de las franquicias más importantes del cine de todos los tiempos; en segundo lugar, celebramos los 45 años del estreno de la primera película de la saga: Star Wars: Episodio IV Una Nueva Esperanza”.

Aprovechando la temática en base al universo cinematográfico de Star Wars, se realizarán una serie de actividades culturales educativas.

Entre ellas podemos destacar una exposición de poster de las películas de Star Wars, Charlas temáticas sobre el universo Star Wars, con invitados de Buenos Aires, Jornadas de dibujo y lectura a cargo de la Biblioteca Pública de las Misiones del Parque del Conocimiento, muestra de cosplay, venta de libros y merchandancig, se realizará también la Proyección del documental: Empire of Dreams: The Story of The Star Wars Trilogy y para finalizar habrá un concierto Juvenil de Grillos: “Beethoven viajando a las estrellas”. Director Invitado: Glen Block. Universidad de Ilinos, Institute. Chicago EEUU.

Cabe mencionar que “todas estas actividades serán de carácter libre y gratuito para toda la familia, no se necesita sacar entradas para ninguna de las proyecciones, ni las charlas, ni el concierto final. La idea de este evento es ofrecer a la comunidad una alternativa de entretenimiento que conjuga a través de la temática de las películas de Star Ward, las diferentes disciplinas como es la lectura, la pintura, el arte conceptual y gráfico y el audiovisual”, señalaron desde el grupo de fans de Star Wras.

Por otro lado, expusieron que “junto a otros grupos a nivel mundial, tenemos en común todo lo relacionado a los trajes de los personajes de la saga. Además, tenemos un enfoque solidario como visitas a hospitales, hogares de niños, realizamos colectas de alimentos para comedores entre otras”.

Acerca de la expansión del universo cinematográfico de Star Wars, expresaron: “la verdad que es muy bueno porque esto se transmite de generación en generación. Asimismo, tienen la oportunidad de poder disfrutar de este maravilloso mundo”.

Este evento cuenta con el aporte de la Secretaria de Cultura de la provincia, Parque del conocimiento, la Municipalidad de Posadas, el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones y la fundación Grillitos Sinfónicos.

