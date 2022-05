Una celebración de Star Wars se llevará adelante en el Centro Cultural Vicente Cidade

La devoción por la mítica saga Star Wars invade el Centro Cultural de Belgrano y General Paz, con una amplia gama de actividades que arrancan este jueves y culminan el sábado. Todo sucederá en el marco de los festejos por los 31 años del tradicional espacio posadeño.

Con una intensa programación que arranca este jueves y se extiende hasta el sábado inclusive, «Base Echo Misiones», el fan club de la saga cinematográfica Star Wars en nuestra provincia, aterriza en las instalaciones del Centro Cultural Vicente Cidade con la misión de concretar un doble festejo. Por un lado, sus diez años de existencia como comunidad de fanáticos de una de las franquicias más importantes del cine de todos los tiempos; y, en segundo lugar, los 45 años del estreno de la primera película de la saga: Star Wars: Episodio IV Una Nueva Esperanza.

Estas actividades se contextualizan dentro de la conmemoración de 31 años de fundación del Centro Cultural Cidade, espacio que abrió sus puertas un 18 de mayo de 1992, para consolidarse como uno de los epicentros más importantes para la circulación del arte y las expresiones culturales de toda la provincia.

Todo lo que ocurrirá entre el jueves y el sábado en el Cidade, cuenta con el apoyo de de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia, el Parque del Conocimiento, la Municipalidad de Posadas, el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones y la fundación Grillitos Sinfónicos.

Imágenes icónicas

El público podrá disfrutar de la experiencia a partir de las 19 horas del jueves, cuando se inaugure formalmente una exposición de posters, afiches, cómics y objetos de colección relativos a la saga homenajeada. Esta muestra estará instalada en «el barcito» del Cidade, con acceso sobre calle Belgrano y en ella se montarán habrá stands con comics y objetos para coleccionistas. Una hora después, a las 20 y en la Sala Quiroga, el referente del fan club Base Echo Misiones, Diego Jacquier, brindará una charla acerca de la trayectoria de este grupo de «legionarios» misioneros.

El viernes, en horario matinal –de 8 a 12-, la acción se traslada a la Sala Kowalski, donde tendrá lugar una actividad destinada a alumnos del nivel primario a cargo de la Biblioteca Pública del Parque del Conocimiento. «Se dispondrá de un visor 360 para mostrar diferentes materiales de Star Wars, algunos dibujos para que los chicos pinten y otros juegos en papel relacionados con la temática, sumado a materiales de lectura» explicaron desde la organización.

Por la tarde y nuevamente en el barcito, las puertas de la exposición de comics, afiches y objetos se abrirá al público a partir de las 16 horas. Y a las 17 horas, en la sala Horacio Quiroga se realizará la proyección de «Empire of Dreams: The Story of The Star Wars Trilogy», un documental que data del año 2004 y que es dirigido por Edith Becker y Kevin Burns, centrado en la realización de la trilogía original de Star Wars, desde los inicios de la carrera de George Lucas como director, pasando por las secuelas y el impacto cultural que la saga tuvo en la sociedad.

Siempre el viernes, a las 20, también en la sala Quiroga se desarrollará la charla denominada «Historia y actualidad sobre agrupaciones mundiales de Star Wars», a cargo de los especialistas Diego Jacquier, Luis Polasek y Agustín Vera, quienes brindarán un recorrido histórico sobre la conformación de las diferentes agrupaciones mundiales de Star Wars.

La actividad del viernes culmina a las 22 con la proyección del «Episodio IV: Una nueva esperanza», que fuera originalmente lanzada solamente con el título Star Wars. Se trata de una película de 1977 escrita y dirigida por George Lucas. Es la primera entrega de la trilogía original de Star Wars.

Un concierto de lujo

El sábado, el horario de apertura al público de la exposición será a las 16 hs. y la disertación «Érase una vez en Fresno, una historia de Star Wars como jamás se ha contado”, a cargo de Luis Bordis (Buenos Aires), empezará a las 18. Al finalizar esta actividad, la sala Quiroga recibirá al concierto Juvenil de Grillos Sinfónicos: «Beethoven viajando a las estrellas». Esta obra contará con la participación del prestigioso director Glen Block, quien actualmente se desempeña como Director de Orquesta y Opera, y Profesor de Dirección en la Universidad Estatal de llinois (Chicago, Estados Unidos), y que ha sido ampliamente reconocido como profesor de dirección, realizando clases magistrales en los Estados Unidos, Canadá, Europa, América del Sur y Asia.

De este modo concluirá una celebración imperdible tanto para seguidores de la saga, como para el público en general. Todas las actividades programadas son gratuitas.

