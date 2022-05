El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD disputará este fin de semana la tercera fecha de la temporada en el Kartódromo de la Ciudad de Oberá bajo la organización del A.C.O.

Una de las categorías más atrayentes del Misionero de Karting es sin dudas la 4T Estándar, con más de 30 karts en pista. Justamente, uno de los protagonistas es Elías Benseñor, el piloto de Formosa que obtuvo un podio en la primera fecha y buscará tomarse revancha de lo sucedido en la jornada pasada.

En el segundo compromiso del año, en este mismo escenario de la capital del monte no pudo redondear un buen resultado e intentará recuperarse: “me estoy preparando para la fecha y buscando sumar buenos puntos ya que la fecha pasada no pude tener un buen resultado. El viernes voy a ir a probar teniendo en cuenta que en los días anteriores no pude así que será importante las pruebas de esa jornada con el equipo. Quiero agradecer al equipo y mis sponsors que me apoyan” contó quien es sobrino del legendario piloto Rubén “Chirola” Derfler.

Benseñor se ubica en el sexto lugar de las posiciones de la competitiva categoría 4T Estándar en la cual lidera Fernando Ledesma con 52 puntos seguido de Ghiberto 41 y Ordoñez con 35.

Vale destacar que en la zona centro y alrededores hay una gran expectativa para esta nueva cita en el circuito de 1.100 mts de la capital del monte que recibirá por segunda vez consecutiva con esta actividad que espera tener a un centenar de pilotos y el acompañamiento del público.

La actividad tendrá inicio oficialmente el sábado que tendrá la administrativa definitiva y técnica previa a las 8, luego se realizará la reunión de pilotos con autoridades. A las 11 el arranque con entrenamientos y luego a las 15 las clasificaciones. El domingo todo comenzará a las 9,30 con las series clasificatorias y a las carreras finales a las 12,30 hs.

Tal vez te interese leer: Automovilismo | Oberá se prepara para recibir la 3ra fecha del Campeonato Misionero de Karting

Llegarán pilotos de toda la provincia, también de Corrientes y Formosa en un certamen que comienza a estar más ajustado en las diferentes categorías y se esperan carreras de un espectáculo imperdible. Recordemos que se encuentran habilitadas las inscripciones en el sitio oficial de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

Desde la organización del Automóvil Club Oberá informaron que las entradas costarán $700 para todo el fin de semana. El jueves indicaron que se abrirán las puertas del autódromo, el viernes la actividad será de 10 a 17 para las pruebas extraoficiales.