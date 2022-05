Taxista desaparecida en Posadas: la palabra de Aida Vaztique, una de las compañeras de Claudia Benítez

Continúa el misterio de la desaparición de una mujer en Posadas. Claudia Benítez es una taxista que respondió a un llamado que solicitaba un servicio durante la madrugada del lunes y desde entonces no se tiene conocimiento de su paradero. El auto con el que se desplazaba apareció incinerado en una zona lejana del casco urbano y no se puede dar con el paradero de la taxista.

En este contexto, Misiones Online dialogó en exclusiva con Aida Vaztique, una de las compañeras de Claudia, quien expresó su preocupación por el paradero de su amiga y colega.

“A Claudia la conozco desde el año pasado, más o menos. La encontré mientras ambas estábamos trabajando y nos cruzamos en una estación de servicio, y a partir de ahí nos mantuvimos en contacto”, comenta.

“A raíz de un hecho de inseguridad que sufrió un compañero, yo tomé la decisión de armar un grupo de WhatsApp con todas las chicas que trabajamos, más que nada para mantenernos seguras y seguir el rastro de cada una”.

En cuanto a la forma de manejarse de Claudia, Aida explica que ella siempre respondía a sus estados y era activa en el grupo cuando le tocaba trabajar.

“En esas oportunidades, ella por ahí me contaba cosas personales, de su vida diaria. Aparentemente, ella sufría algún tipo de maltrato verbal en su casa”.

“Nos contaba cosas de su marido. Creo que ninguna mujer merece pasar por ese tipo de violencia. Es fuerte, difícil de explicar”, expresa.

“Anoche [lunes] me escribió y me dijo ‘Aida, te tengo que mostrar algo’. Yo le dije que sí, que me muestre pero nunca más me respondió. Eso fue a las 22:06 y no supe más de ella”, relata.

Aida comenta que, en el grupo de chicas taxistas que tienen, llegaron algunos mensajes raros, porque si bien eran desde su celular, no parecía ser ella.

“Nos llega un mensaje que decía ‘En servicio, 650’ y ella nunca se expresaba así. Incluso después llegó un audio reenviado con la vos de un hombre diciendo que si alguien podía darse una vuelta por la terminal porque iba entrando un colectivo. Es todo muy raro”.

“Lo que sí estoy segura es que de algún tipo de violencia ella sufría, porque en sus audios contaba sus cosas, sus emociones, sus situaciones familiares. Algo pasaba, pero no sé qué”, manifiesta.

Consultada por la imagen del auto incinerado, Aida explica que tanto ella como sus compañeras se sorprendieron con la noticia.

“Primero, nos llamó la atención que eran las 10 de la mañana y una de las chicas preguntó si alguien sabía algo de Claudia. En otro grupo vi que habían pasado la foto del auto y no lo podía creer”.

“Mandé al grupo nuestro y nos quedamos todas sorprendidas y no podemos entender que es lo que pasó realmente, como fue que pasó esto”, expresó.

“Ella es una excelente mina, súper solidaria y una madre que se descontrola por sus hijos; los ama mucho. Al marido no lo conocemos, pero siempre nos contaba llorando que estaba cansada de los maltratos psicológicos y verbales que él le hacía”.

De igual manera, explica que nunca le vio golpes o signos de violencia física. “Ojalá aparezca con vida, es lo que más queremos. Hay muchas dudas de todo”.