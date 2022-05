Se trata de Cape, que hizo el cambio de documento en diciembre porque el anterior no reflejaba su identidad de género, ya que es una persona no binaria. Este es el segundo caso en el fútbol argentino después de Vélez, que en abril se lo dio a Naimid Cirelli.

Racing entregó el primer carnet de socio a una persona no binaria, Cape, y lo publicó en sus redes oficiales: «Orgullo ser de Racing. Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet. Gracias @soy_cape por compartir tu historia».

El de Cape en la Academia es el segundo caso en el fútbol argentino después de Vélez Sarsfield, que en abril se lo dio a Naimid Cirelli.

Cape hizo el cambio de documento en diciembre porque el anterior no reflejaba su identidad de género autopercibida. En la Argentina, desde julio, todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina, pueden optar por una «X» en su DNI y pasaporte.

«Hace poco vi que Vélez había entregado un carnet a una persona no binaria. Entonces decidí preguntar en Racing, me contacté a través de Racing Feminista y me respondieron al toque, me hicieron puente con el departamento de socios», explicó.

«Me trataron con mucho respeto y no me hicieron muchas preguntas, solo me pidieron el DNI con mis datos y eso nomás. Para mí es un montón porque yo traté de hacer esto en otros lados y siempre fui yo la que me fui acomodando a instituciones que no me querían cambiar o no me daban bola», expresó con la camiseta albiceleste puesta.

«El que es de Racing es mi papá. Yo tengo dos hermanos también y nos hizo hinchas de Racing a les tres. Desde muy chiquita siempre vine a la cancha. Y bueno no solamente a la cancha sino que veníamos al club a hacer asados, a festejar cumpleaños, a la pileta… En mi infancia pasé mucho tiempo en el club más allá de la cancha, para mí Racing es mi familia», contó Cape en un video que publicó el club de Avellaneda.

«Ahora ya tengo 31 años y seguimos viniendo a la cancha con mis hermanos y mi papá, esa es mi historia. Era un planazo de chiquites venir. Cuando nací mi papá me hizo socia pero a los 7 u 8 años ya no pudo pagar más la cuota. A los 15 me asocié de nuevo. No podía no ser socie. Para mí Racing es sinónimo de familia y de sentido de pertenencia», relató.

Ahora, Cape está feliz de poder tener su carnet de ´socie´. «Que Racing haya sido tan simple y tan humano es muy emocionante y estoy feliz», concluyó.

