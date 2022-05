Fiesta swinger en Posadas | No fue una orgía, fue una “fiesta muy afectiva, del sentir”, explicó uno de los organizadores del evento

El fin de semana pasado se realizó una fiesta swinger en la capital misionera. Augusto Labella, consultor sexológico y uno de los coorganizadores dialogó con Misiones Online y contó algunos de los detalles de lo que fue este particular evento. Además, aseguró que la idea es continuar con este tipo de fiestas.

Luego de la repercusión que tuvo en redes sociales la posibilidad de que este tipo de fiestas llegue a la ciudad de Posadas, finalmente se llevó a cabo este fin de semana y según Labella, cumplió con todas las expectativas de la organización.

En comunicación con Misiones Online, el coorganizador de la fiesta explicó que una fiesta swinger “comienza como el intercambio de parejas y se trata de eso justamente, de un ida y vuelta, un vaivén, donde una pareja establecida que se conoce, que tiene mucha comunicación, que esta hace años y tiene muchas vivencias, toma la iniciativa de juntarse con otra gente para conocerse y, en tal caso refrescar sus prácticas sexuales”.

Y aclaró que nada tiene que ver con la infidelidad entre parejas el poliamor o las relaciones abiertas. “Lo swinger es una práctica más allá de eso. Este evento es una reunión de gente que se junta para compartir, conocerse, charlar, pasarla bien y encontrase con gente que comparte su misma onda”, indicó.

“Lo interesante de estos eventos es que asisten gentes de todos lados”, señaló Labella.

Sobre cómo se vivió la fiesta en la capital misionera este fin de semana, Labella expresó, “fue una fiesta muy afectiva, del afecto, del sentir,”. “Todo el tiempo se generó un ambiente de comodidad y muchísima cordialidad y esto es fundamental para hablar de sexualidad”, aseguró.

A su vez, el consultor sexológico aseguró que su idea es continuar realizando este tipo de fiestas. “Vivimos una pandemia muy dura y tenemos la necesidad de buscar lugares y momentos donde podamos explorar y charlar con un otro semejante”, señaló.

Detalles y características principales de la fiesta swinger

“Todo tipo de eventos tiene sus reglas”, consideró Labella y detalló algunas de las características para entender en qué consistió el evento del fin de semana.

El evento tenía un valor monetario, se debe abonar con anticipación una tarjeta y reservar así tu lugar para participar.

Tenía un cupo limitado de participantes, esto por el espacio en el que se realizó.

Era obligatorio asistir con una pareja, no se podía asistir sólo.

Al momento de reservar la anticipada y al ingresar no se pedía ni documento de identidad ni nombre completo, sino solamente nombre de pila o pseudónimo. Esto para reservar la identidad de quienes participaron.

Estaba prohibido el uso de celulares u objetos electrónicos con acceso a internet.

Diferencia entre este encuentro y otros eventos

Por otro lado, el consultor sexológico dejó en claro que este evento a diferencia de otros encuentros sexuales como pueden ser las orgías, difiere por su finalidad más que por sus reglas. “Cada evento tiene una finalidad en sí misma y el único evento que tiene como fin la práctica sexual es la orgía. Por eso, en termino académicos, las orgias son reuniones de gente con fines sexuales y que buscan únicamente el placer sexual entre quienes participan”, explicó.

Por lo contrario, los encuentros swingers tienen que ver con “conocer y compartir con el otro, no exclusivamente con la práctica sexual. En estos encuentros las personas lo que buscan es conocerse, charlar y acercarse a la vida de los otros y después pautan (encuentros sexuales)”, diferenció Labella.

“Bienvenida a la gente que no está de acuerdo”

A su vez, el coorganizador del evento se refirió a quienes critican y no comprenden que se lleven adelante este tipo de eventos.

“Esta perfecto y sigan así (con ese pensamiento), no hay problema, no todos compartimos las mismas ideas, la misma posición política, la misma filosofía de vida, la misma religión, moral, tabúes y miedos. Está bien no compartir, no estar de acuerdo y discutir. Solamente no hay que ser dañino con el otro y hay que respetar a las otras personas”, expresó.

“Si nadie se está metiendo con tu filosofía de vida, religión moral y circulo cercano hay que respetar”, consideró Labella.

“La tolerancia tiene que ver con eso, con decir y entender que las otras personas pueden existir y pueden vivir prácticas de vida distintas a la mía, y muchas y todas son válidas mientras sean placenteras, saludables, responsable y libres”, manifestó.

Por eso, “bienvenida a la gente que no este desacuerdo, a la que le cae mal y le molestan (estas fiestas) y más bienvenida a la gente que quiere animarse a no quedarse con lo de siempre y quiere preguntar con respeto”, aunque luego después elijan no participar, aseguró Labella.

Por último, Labella señaló que participar de próximos eventos u obtener más información pueden comunicarse al 3764583050 o escribirle por privado a su Instagram: @augustolabella_sexualidad.