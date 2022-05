Censo 2022 | Este miércoles 18 las estaciones de servicio solo atenderán emergencias

El Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), confirmó a MisionesOnline que mañana, a raíz del Censo 2022, las estaciones de servicio solo atenderán emergencias.

Mañana, miércoles 18 de mayo, se estará concretando en todo el país el Censo Nacional 2022, por lo que las autoridades informaron que para el correcto desarrollo de la jornada no estarán disponibles diversos servicios.

En ese sentido, Faruk Jalaf, titular de la Cesane, manifestó en diálogo con MisionesOnline que las estaciones de servicio provinciales solamente atenderán situaciones de emergencia de:

-ambulancias

-policías

-gendarmería

-prefectura

-médicos, enfermeros y pacientes enfermos

#Censo2022 | Quienes mientan o se nieguen a responder serán penados con hasta $106 milhttps://t.co/8IKZSx9YAq — misionesonline.net (@misionesonline) May 17, 2022

Censo 2022 | El INDEC informó que el 40% de los hogares ya realizó el trámite online

Así lo aseguró Marco Lavagna, director del instituto. “Los números dicen que unas 18 millones de personas ya realizaron el cuestionario digital”, detalló. El censo se realizará mañana 18 de mayo y se desarrollará durante todo el día.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que cerca del 40% de los hogares argentinos ya respondieron el censo de manera digital.

“Los números dicen que unas 18 millones de personas ya realizaron el cuestionario digital”, detalló el director del instituto, Marco Lavagna, a dos días de la realización del relevamiento presencial.

“Es un éxito, si se quiere, de toda la sociedad. Solo en el día de ayer entraron más de 750.000 viviendas a censarse. Quería resaltar la gran participación del censo digital. Nos ha sorprendido el nivel de aceptación que ha tenido esta herramienta”, remarcó Lavagna. Además, pidió a la ciudadanía realizar el trámite virtual con tiempo para “evitar los congestionamientos”.

El funcionario explicó la importancia del relevamiento: “Los censos son la herramienta que permite planificar a largo plazo. No sirve para la coyuntura sino para la planificación hacia donde queremos ir como país. Es importante tener buenos censos que nos den datos de calidad. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir”.

Además, esta tarde comenzará el operativo para censar a personas en situación de calle. “Nos va a permitir tener por primera vez el número exacto de personas efectivas en situación de calle y personas en vulnerabilidad de situación de calle”, afirmó el funcionario.

El Censo 2022 se podrá hacer de dos maneras: hasta el miércoles a las 8 de la mañana existe la posibilidad de responder el cuestionario en línea (censo digital), o se puede optar por una entrevista presencial en la vivienda durante el día del operativo.