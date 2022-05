Suecia anunció que pedirá su ingreso a la OTAN y dejará de ser un país neutral después de dos siglos: “No es una amenaza”, expuso Putin

Este lunes, oficialmente Suecia anunció que pedirá su ingreso a la OTAN junto a Finlandia que ya lo hizo público en el día de ayer. Por otro lado, Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que “no son una amenaza” pero que Europa no saldrá del peligro.

“Dejamos una era para entrar en una nueva”, declaró la primera ministra Magdalena Andersson, en referencia a que Suecia pedirá su ingreso a la OTAN.

“El gobierno ha decidido informar a la OTAN de la voluntad de Suecia de convertirse en miembro de la alianza. El embajador sueco ante la OTAN lo comunicará en breve”, declaró la mandataria en una conferencia de prensa.

“Dejamos una era para entrar en una nueva”, destacó, un día después de que la vecina Finlandia hiciera un anuncio similar.

La decisión, que cuenta con el respaldo de las principales fuerzas políticas suecas y que Andersson justificó por el empeoramiento de la seguridad provocado por la guerra de Ucrania, rompe una política de dos siglos de no alineación. “Esperamos que (la adhesión) no tarde más de un año”, con la necesaria ratificación por los 30 miembros de la Alianza Atlántica, declaró la jefa del gobierno sueco.

Tal vez te interese leer: Pese a la amenaza de Rusia, Finlandia anunció oficialmente que comenzará el proceso de adhesión a la OTAN

Al respecto, la OTAN señaló el domingo que otorgará garantías de seguridad en ese período intermedio para que ambos países hagan frente a las amenazas de Vladimir Putin, que ha mostrado su malestar por el anuncio. Una vez que se ratifique la adhesión como nuevos estados miembros, quedarán protegidos bajo los artículos de defensa mutua de la organización liderada por Estados Unidos.

Los países de la Alianza también están suministrando grandes cantidades de armas a las fuerzas ucranianas que han estado combatiendo al ejército ruso durante casi tres meses.

“Lo mejor para la seguridad de Suecia y de los suecos es entrar en la OTAN y hacerlo junto con Finlandia”, dijo la primera ministra. Andersson se remitió a las conclusiones del análisis sobre la nueva situación de seguridad consensuadas por la mayoría de partidos suecos para resaltar que el ingreso en la OTAN tendría un efecto disuasorio en el norte de Europa, mejoraría la seguridad y reduciría los riesgos, además de apuntar a que no hay otra opción “realista”.

“Por desgracia no tenemos ningún motivo para creer que Rusia vaya a cambiar en un futuro previsible”, dijo.

El Gobierno sueco decidió también adoptar una proposición que posibilitará que Suecia reciba apoyo militar de todos los países de la Unión Europea y de la OTAN en el tiempo que dure el proceso de ratificación. “Suecia va a encontrarse en una situación de vulnerabilidad durante el tiempo que se tramite nuestra solicitud”, dijo.

La primera ministra socialdemócrata estuvo acompañada en su comparecencia por el líder de la oposición, el conservador Ulf Kristersson, quien aseguró que ambos asumirán de forma conjunta la responsabilidad en el proceso de adhesión a la OTAN.

A diferencia de Finlandia, en Suecia la decisión sobre solicitar el ingreso la toma el Gobierno y no se realiza ninguna votación en el Parlamento, aunque hoy hubo un debate en la Cámara en el que las distintas fuerzas políticas mostraron su postura sobre el ingreso en la OTAN, que apoya una clara mayoría, también en la población, según los últimos sondeos.

Las palabras de Vladimir Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes que la adhesión a la OTAN de los países nórdicos no supondría un “problema” ni una “amenaza inmediata” para Moscú si no implica el despliegue allí de bases militares y misiles.

“En cuanto a los [potenciales] nuevos miembros de la Alianza Atlántica, Finlandia y Suecia, me gustaría informarles de que Rusia no tiene problemas con esos Estados y, por lo tanto, la ampliación a esos países no genera una amenaza inmediata para Rusia”, señaló el mandatario en el encuentro en el Kremlin de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alianza militar de varias exrepúblicas soviéticas que lidera Moscú.

Pese a la amenaza de Rusia, Finlandia anunció oficialmente que comenzará el proceso de adhesión a la OTANhttps://t.co/S290KNh9lJ — misionesonline.net (@misionesonline) May 15, 2022

FUENTES: Infobae y El País.