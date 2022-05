Italia | Paulo Dybala se despidió de la Juventus entre lágrimas en el empate 2-2 ante la Lazio

El argentino se retiró del partido ovacionado por todo el estadio y lloró de la emoción. La “Joya” seguirá su carrera en otro grande de la Serie A (Inter) para llegar de la mejor manera a Qatar 2022. También se despidió el histórico Giorgio Chielini de la Vecchia Signora.

Juventus igualó 2 a 2 con la Lazio con goles de Vlahovic y Morata. Para el equipo visitante: Patric y Milinkovic. En un encuentro que fue la despedida de dos íconos de la Vecchia Signora: Paulo Dybala y Giorgio Chiellini. Todo fue muy emotivo.

El argentino, ovacionado por todo el estadio y abrazado por sus compañeros, salió de la cancha en el minuto 77, saludando a todos sus fanáticos que lo acompañaron en sus siete temporadas en la Vecchia Signora. La emoción quebró al cordobés, que lagrimeó en su salida. Hasta el DT Allegri debió consolarlo.

En la tribuna lo aplaudía su novia, Oriana Sabatini, vestida con la camiseta de la Juventus.

Sobre el partido, el primer gol del encuentro llegó a través de un cabezazo en el segundo palo de parte de Vlahovic, quien festejó haciendo el gesto de la de Dybala, y se subió a caballito de Paulo. Más adelante, en el ’36, apareció un segundo gol que salió de una espectacular jugada colectiva que comenzó con una corrida y taco del cordobés, seguido por un pase a Cuadrado, que se la dejó a Morata para que este fusilara el arco de Strakosha.

Entre los dos goles, en el minuto 17, en honor a las 17 temporadas representando a la Juve, Giorgio Chiellini también se despidió al Allianz Stadium en el campo y le pasó la cinta justamente a Dybala.

En la previa a su «adiós» como local, el defensor publicó una sentida carta (la tituló «historia de un gran amor») en sus redes sociales. «La ‘Juve’ lo ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. Las ganas de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota, la emoción del desafío, el duelo en la cancha, mi cabeza siempre vendada…», comenzó el capitán de la Vecchia Signora.

En relación a su futuro, mientras es vinculado con Los Ángeles FC y Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, el central expresó: «Así me encuentro frente al más bello de los atardeceres tratando de imaginar un nuevo amanecer, porque el viaje no termina. Todavía no sé lo que me espera después, pero será otro momento y otra historia».

