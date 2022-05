Por el paro de colectivos no será obligatoria la asistencia a clases en Misiones

Este lunes la UTA confirmó un paro de transportes que durará 72 horas y que se extenderá a los colectivos urbanos, de media y larga distancia. Frente a esto, Desde el sector educativo de la provincia decidieron que no se conmutarán inasistencias a los niños y jóvenes de las escuelas primarias y secundarias que, por esta medida de fuerza, no puedan asistir a clases esta semana.

Luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmará el paro de 72 horas dado que no llegaron a un acuerdo en las negociaciones salariales, el Consejo General de Educación (CGE) de la provincia aclaró que no se computarán faltas a los alumnos que no puedan asistir a clases por la media de fuerza.

Esta decisión se extiende tanto a las instituciones educativas primarias como secundarias. Y tendrá vigencia toda la semana, dado que el paro de transporte inicia este martes a las 00 horas y se extenderá hasta el vienes. Cabe aclarar que el miércoles se considera feriado nacional, debido al censo 20222, por lo que los alumnos ya quedaban exceptuados de asistir a clases ese día.

La UTA no llegó a un acuerdo y desde este martes rige un paro de colectivos por 72 horas

Tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones salariales, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de 72 horas que comenzará a partir de la medianoche y afectará al transporte urbano, de corta y de media distancia. El miércoles (día del censo 2022) la medida de fuerza se levantará y continuará el jueves y viernes.

Esto se confirmó tras la reunión que mantuvieron con la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap), desde las 15 horas en la sede del Ministerio de Trabajo.

La última audiencia se realizó este lunes en el Ministerio de Trabajo de la Nación, tras varias instancias anteriores de negociación. Allí se buscó cerrar la paritaria para los choferes del transporte público agremiados, pero no hubo consenso.

Por esto, la UTA tomó la decisión de realizar un paro de colectivos urbanos y de media y larga distancia, por 72 horas. Comienza este lunes a partir de las 00 horas.

“Queremos dejar expresado que responsabilizamos de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial, a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires”, sostuvo la Uta en un comunicado oficial.

“Nuestro pedido ha sido en todo momento claro, pretendiendo únicamente trabajar, y cobrar los salarios que legítimamente nos corresponden. No vamos a permitir que nos condenen a salarios de pobreza”, manifestó, además.

Desde la UTA aclararon que habrá paro de colectivos el martes 17, pero se “retomará la actividad con normalidad el día del Censo Nacional (18 de mayo) en colaboración a la función desempeñada ese día, en la instancia de feriado nacional”.

Debido a esto, la medida de acción gremial “continuará los días jueves 19 y viernes 20”. De esta forma buscan llevar adelante la medida de fuerza, pero sin afectar las actividades previstas para el miércoles, día en el que se realizará el censo 2022 en todo el país.