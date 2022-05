Ley de Alquileres | “La Nación puso sobre la mesa esta problemática habitacional y hay varios inconvenientes”, dijo Graciela Arce

Graciela Arce, representante del Movimiento Industrial Misionero (MIM), se refirió a los beneficios e incentivos que se plantean los diferentes dictámenes de la Ley de Alquileres para los locadores y locatarios: “sería bueno que el dictamen se apruebe, si no llega a tener el quórum necesario se va a tratar el proyecto presentado”.

“La nación puso sobre la mesa esta problemática habitacional y para ello se ve que hay varios inconvenientes principalmente una escasez de viviendas con destino locativo habitacional, se ve la sobreoferta de inmuebles para la venta, también un aumento de alquileres y de inquilinos”, planteó Arce.

La Ley 27.551 modifica la anterior Ley de Alquileres, donde uno de los puntos modificados tiene que ver con el plazo que anteriormente se tenía de dos años por el contrato de locación con destino habitacional, la modificación es de tres años. El ajuste se modificó y se fijó un coeficiente denominado “Ripte” , donde se obtiene un promedio de la inflación y el salario.

Debido a esto hubo disputas y el Congreso de la Nación y los diputados invitaron a todas las asociaciones de interés en el tema, se llegó a tener más de 130 representantes. El pasado 11 de mayo los diputados debatieron sobre el tema, no llegando a un dictamen unificado que era la idea inicial. “La mayoría la tuvo el oficialismo, en segundo término, hay otra propuesta que es de Juntos por el Cambio, y hay una tercera que es del bloque federal”, contó la representante del MIM.

Tal vez te interese leer: La Asociación de Inquilinos de Misiones cuestionó el tratamiento de la Ley de Alquileres: “La problemática ameritaba un estudio más profundo”

La propuesta del oficialismo mantiene en vigencia la Ley 27.551 y propone beneficios e incentivos para aplicar a pequeños propietarios. También se plantea una exención sobre los impuestos de bienes personales, propone beneficios a los propietarios que posean no más de tres inmuebles en locación con destino habitacional.

“Estos contratos de alquiler con destino habitacional estarían ingresando a un proyecto de construcción federal, que es una propuesta que se le presentaría a los propietarios que coloquen sus propiedades en locación con destino habitacional para poder refaccionar las mismas”, explicó Arce. Esta propiedad debe estar en locación no menos de 12 años, además esto tiene que venir aparejado con que el contrato de locación esté registrado en la AFIP.

Otros puntos del proyecto es que los propietarios van a tener que incorporar dentro de los contratos de locación, los datos bancarios del locador/a. “Este pago de Canon no podrá ser en efectivo, va a va a poder ser por depósito o por transferencia”, indicó Arce. Por otro lado, también se pretende incorporar que el precio de las publicidades en los medios o cualquier plataforma que publicite los inmuebles en locación, esté fijado en moneda nacional, no moneda extranjera.

Otro ítem propuesto es que, en el caso de haber en el contrato de locación controversias en alguno de sus artículos, este debe favorecer al inquilino y no debe pagar ningún tipo de indemnización.

Dicha Ley fue presentada por el Gobierno anterior donde “se tenía otro concepto socioeconómico totalmente diferente al actual, esta inflación constante no colabora a que se mantenga la Ley como está planteada, lo que lo modifica es la inflación que hace que esto no pueda mantenerse en el tiempo”, señaló la referente del MIM.

“Con esto no se sabe cómo va la economía, si hubiera una inflación de un 20% anual, no es lo mismo que tener 40% o algunos dicen de que se va a llegar a casi 70%, entonces es muy difícil porque se sabe que el sueldo no va en la misma proporción que la inflación”, remarcó Arce.

Actualmente no se sabe la fecha exacta para poder tratar el tema ya que los diputados se reúnen los miércoles, y durante esta semana es el Censo y el próximo miércoles será feriado por 25 de mayo. Arce comentó respecto al Censo que este ayudará para tener una noción acerca de la cantidad de inquilinos que existen porque no hay un dato cierto.

El objetivo es que “pueda haber incentivos para la construcción de propiedades, para la renta, porque la construcción genera muchísimo empleo y una dinámica en la industria que hace mover muchísimo diferentes rubros, ojalá que puedan dar los incentivos, exenciones y que esto venga acompañado con medidas concretas para paliar esta situación”, concluyó.