El misionero de 19 años, integrante de la Selección Argentina Sub-21, fue galardonado el pasado 12 de mayo. Zarza podría formar parte del seleccionado que dispute los próximos Juegos Panamericanos en Colombia.

Lisandro Zarza, el misionero de 19 años que es parte de la Selección Argentina de Básquet Adaptado, fue galardonado con un diploma por parte del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas, como Joven Destacado del Deporte.

Misiones Online dialogó con Zarza, quien se mostró contento por el reconocimiento, y dialogó acerca de su presente en la Selección Argentina.

“La noticia llegó el día en que yo volví de la concentración con la Selección Argentina. Cuando llego, mi mamá me dijo que la habían llamado, que probablemente habría un reconocimiento para mí por ser deportista destacado y bueno, súper feliz por la noticia porque venía cansado y eso fue muy lindo”, expresó.

Desde pequeño, Lisandro no era una persona muy ligada al básquet. De hecho, comenta que siempre fue un amante del fútbol y de Boca Juniors, al punto de querer “ser Messi”.

“Sinceramente nunca me imaginé que recibiría un reconocimiento así. A mí el básquet nunca me gustó, era una persona más del fútbol y así se lo decía a mi familia”, comenta.

“Obviamente, las cosas no iban a ser así, aunque contaba con el apoyo de toda mi familia. El básquet llegó en un momento en el que no lo esperaba, pero empecé con la idea de divertirme y despejarme; de a poco le fui agarrando la mano y tomándole el gustito cada vez más”, cuenta.

Incluso, Lisando cuenta que cuando estaba en la escuela, inventaba excusas para no practicar básquet.

“Yo le decía al profe que me dolía el hombro o el brazo para no jugar. Hoy veo una pelota y lo primero que hago es picarla o querer tirar. Me doy cuenta que las cosas cambiaron”.

“En ningún momento de mi vida me imaginé que todo lo que vengo haciendo iba a terminar en un reconocimiento. Siempre me imaginé practicando deporte con todo el amor del mundo y que me haya llegado esto en una disciplina que no tenía ni idea de cómo se hacía es muy loco”, señala.

Con respecto a la Selección Argentina, Zarza resaltó que se formó un gran grupo humano, donde todos compiten por un lugar en la convocatoria final para los Juegos Panamericano de Colombia.

“Ya me hice amigo de todo el plantel: ellos me quieren a mí y los quiero a ellos. Tenemos una amistad muy buena y se formó una competencia muy linda porque, si bien todos estamos en la Selección, buscamos un lugar para ir a Colombia. Es muy sano, no hay rencores”.

En junio, Zarza se irá nuevamente con la convocatoria del seleccionado nacional, mientras que el Torneo Panamericano en el país cafetero está pautado para el mes de noviembre.

“Venimos trabajando a full, no tuvimos vacaciones ni descanso. Estamos bien preparados y sabemos que quiere cada uno. Estamos a disposición del técnico y cada uno se esfuerza en los entrenamientos y luego en los partidos dando el máximo posible”, finalizó.