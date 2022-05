Inflación: para fines de mayo los precios de alimentos “seguro tendrán otro gran aumento” afirmó el empresario Beigbeder

Cada fin de mes los fabricantes de alimentos y productos alimenticios envían a sus clientes, los mayoristas, los nuevos precios. En el último tiempo esas actualizaciones son en el orden del 10 a 15% mensual.

Luego de conocido el miércoles pasado el dato de inflación de abril, cuyo porcentaje fue del 6%, para los siguientes meses se estima que los productos alimenticios y de limpieza continúen registrando importantes subas y también que se siga produciendo un desabastecimiento de algunos de ellos.

En diálogo con Misiones Online Tv y Radio Libertad, el comerciante mayorista y ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos Beigbeder, criticó la postura de algunos sectores de la política, de celebrar que se haya producido una baja de 0,7% entre abril y marzo (inflación de marzo fue de 6,7%). Y avisó que cada mes, las nuevas listas de precios vienen con aumentos de entre 10 y 15%.

“Festejar un 0,7% menos de inflación es hipócrita, es como que me den el mejor camarote del Titanic, no cambia la situación. Entre 6 y 6, 7% es muchísimo y estamos hablando de una inflación anual de 70 puntos, por lo que no hay nada para festejar. Podríamos hacerlo recién si terminamos los próximos meses con una inflación del 2%. No tiene sentido tratar de modificar algo con el discurso, ya que se modifican las cosas cuando uno trabaja para que eso suceda. Y en la góndola, los aumentos siguen marcando tendencias, una inflación de 6% es una locura” opinó.

El empresario explicó que los precios se cambian una vez por mes, por lo que los últimos días de mayo se tendrán las listas de los precios de junio, y generalmente son aumentos de 10 o 15%, que tomando un periodo anual, da arriba de 100%.

“La última lista que recibimos a fines de abril tuvo aumentos del orden del 10%, y la de fines de mayo seguramente tendrá otro gran aumento. La inflación del supermercado es la que te marca tendencia, pero no es la única, el combustible también viene subiendo desde enero unos 30 a 40 pesos por litro, y eso colabora también para complejizar un poco más la situación”.

Falta de stock en algunos productos

Desde hace un tiempo se nota en las góndolas de los supermercados, la poca variedad y cantidad de harinas, aceites y fideos, entre otros. “Esto obedece a cierta tendencia de falta de dólares. Eso influye negativamente en el producto final, porque no puedo importar todo lo que necesito, entonces termino inflando los precios porque hay poquito” razonan los fabricantes.

“No vamos a solucionar como país, esos faltantes en uno o dos meses, vamos a tener problemas todo el año, porque deberían cambiar algunas políticas de Estado para que esto se modifique. Así que la harina va a subir mas de precio, y el aceite de girasol que está pisado por el gobierno, no va a subir tanto, pero no va a haber lo suficiente” adelantó.

Según el INDEC, la inflación en abril fue del 6 % y en los últimos 12 meses alcanzó el 58%, la cifra más alta en los últimos 30 años

La inflación de abril alcanzó el 6 %, según detalló este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en un informe. En términos interanuales, además, tocó su punto más alto en las últimas tres décadas. En tanto, la suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro con mayor incidencia en todas las regiones.

Con el 6% que marcó la inflación en abril, el índice de precios al consumidor tuvo su mayor variación interanual en 30 años. La inflación trepó al 58% con respecto al mismo mes de 2021 y superó así el récord que había alcanzado en mayo de 2019, plena presidencia de Mauricio Macri, cuando había llegado al 57,3% en doce meses.

Hasta el mes pasado, la inflación de doce meses llegaba al 55,1 por ciento. Con sólo marcar 5,6% en abril hubiera alcanzado para impulsar esa cifra al 57,4%, el peor dato en 30 años. En mayo de 2019 el Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Indec marcó una variación del 3,1 por ciento. No fue el peor mes de la era de Macri en la presidencia de la Nación, pero sí marcó el pico en términos interanuales.

Con esa variación -y gracias a picos mensuales como el 6,7% de septiembre de 2018, el 5,4% del mes siguiente y el 4,7% de marzo de 2019- la inflación interanual alcanzó el 57,3%. Ese período de doce meses finalizado en mayo de 2019 se transformó en ese momento el año de más alta inflación que habían tenido que enfrentar los argentinos casi 3 décadas.