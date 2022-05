Una familia de Corpus que compró tierras, hace 7 años lleva adelante una disputa judicial para desalojar a usurpadores de su chacra. Alelia Maslowski contó que a pesar de contar con 2 órdenes judiciales no pueden recuperar sus tierras, y que los usurpadores atacaron a golpes a su pareja frente a la policía.

“Hace 7 años que está ocupada mi chacra, nosotros compramos pensando en el futuro de nuestros hijos, para darle una vida mejor. Pero pasa que hasta hoy día no pudimos entrar, no pudimos trabajar la tierra, no pudimos hacer nada”, contó la mujer a un medio radial, en referencia a que hace 7 años no puede desalojar a usurpadores de sus tierras.

Al ser consultada sobre si conoce a los usurpadores, Maslowski relató que, “ellos están lindantes a nuestro terreno, se creen dueños de todo”.

Y agregó, que “salieron 2 mandamientos donde la jueza Menéndez de Posadas, dice claramente que tienen que desalojar y que somos nosotros los dueños, pero realmente no se cumplió”.

Para el cumplimiento de uno de los mandatos, Maslowski dijo que “fuimos con la policía, y mi esposo sufrió agresiones por parte de ellos, y la policía dice que no puede actuar porque no hay una orden. Dicen que tienen que tener una orden penal para que ellos puedan actuar, pero yo no sé realmente, es una injusticia que estamos sufriendo”.

La mujer también contó que “volvimos a hacer la denuncia, porque ellos están cosechando nuestra yerba. Y que con eso yo puedo darles un futuro a mis hijos. Son 6 hectáreas de yerba, y la chacra tiene 8”.

Con respecto a los okupas, Maslowski, dijo “les conocemos desde hace mucho tiempo, son personas violentas, que te amenazan, que te hacen daño. Yo me tuve que mudar de donde vivía por las amenazas que recibía hacia mis hijos. Yo vivía en la chacra, pero me tuve que ir al pueblo por miedo, porque les pase algo a mis hijos”.

“Estoy yendo nuevamente al juzgado para ver qué solución me pueden dar, porque ayer hice una nueva denuncia y hoy voy a ver qué pasa”, concluyó la mujer.