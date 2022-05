Programa Ahora Pan |“Pese a la actualización, el precio acordado está por debajo a otras panaderías que no están adheridas”, indicaron desde el Centro de Industriales Panaderos

Luego de que se diera a conocer que el Programa Ahora Pan actualizará su valor y el kilo pasará a costar $220, el vicepresidente del Centro de Industriales Panaderos, Omar Acosta, explicó que el aumento se debe a que el precio de la harina tuvo un salto muy grande en el mercado, además de otros costos. A raíz de esto, se llegó a un acuerdo y el precio del kilo de pan tendrá una actualización.

Con respecto a esta situación, Acosta señaló que “pese a la actualización, el precio acordado se encuentra muy por debajo a otras panaderías que no están adheridas al programa ‘Ahora Pan’”.

En cuanto al acuerdo realizado a nivel nacional, mencionó que el precio debería mantenerse entre $220 y $270, si no hay bajante de harina, aunque de no ser así, se tomarán medidas al respecto ya que el esfuerzo por mantener el precio «es inmenso y no puede ser en vano».

Por otro lado, Acosta indicó que el precio del gas también aumentó mucho. En ese sentido señaló que específicamente en Misiones es entre 8 y 10 veces más caro que en otras provincias del país.

Acerca de contar con gas vía gasoducto, Acosta dijo que es un proyecto lejos de ser llevado a cabo pronto, por los costos y movimientos que implica. En este sentido remarcó que “cualquier panadería posee únicamente movimientos de gas y energía, previendo que sean los más económicos posibles en cuanto a producción”.

Para concluir, el titular de panaderos expresó que el Programa “Ahora Pan” siempre fue una propuesta y no una exigencia, por lo tanto, pueden adherirse todas las panaderías que deseen.