Los salarios crecieron 7,4% en marzo y vencieron a la inflación por primera vez en 4 meses

El Índice de salarios registró en marzo un crecimiento de 7,4% mensual, por lo cual le ganó a la inflación por primera vez desde noviembre del año pasado, según datos oficiales del INDEC.

Vale recordar que en el tercer mes del año los precios se dispararon 6,7%, su mayor marca mensual en 20 años. Sin embargo, al mismo tiempo aumentaron fuerte los sueldos del sector público y hubo varios incrementos por paritarias en el sector privado.

Por sector, el mayor incremento fue el del sector Público, que aumentó 12,1% mensual (vs. 2,4% en febrero), seguido por el sector Privado no registrado, que aumentó 5,6% mensual (vs. 2,2% en febrero) y luego por el Privado registrado, que aumentó 5,4% mensual (vs. 3,9% en febrero).

En cuanto a las paritarias se destacaron las subas en los sindicatos de Gastronómicos (16,2%), Transporte (14,7%), Químicos (13,5%), Alimentación (12%), Comercio (10%), Seguridad (9,2%), Construcción (8,2%), Textiles (7,4%), Sanidad (6,7%), Madera (6%), Calzado (5,1%), Carne (5%), Metalúrgicos (5%) y Encargados de Edificio (2,3%).

Pese al repunte de marzo, en el acumulado de los primeros tres meses de 2022 los salarios subieron 14,9%, detrás del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que superó el 16% en el mismo lapso.

«Esto equivale a una pérdida del 1% en el poder adquisitivo con tres meses. Dada la recomposición salarial de este mes, los empleados públicos presentan un aumento real del 1,7% con respecto a diciembre, mientras que las caídas registradas por el sector privado registrado y no registrado fueron del 1,3% y 4,7%, respectivamente», detallaron desde la consultora LCG.

Paralelamente, la entidad agregí que, contra el máximo de noviembre 2017, la pérdida de poder adquisitivo fue de 22,4% en promedio, siendo los trabajadores informales los más afectados.

De forma interanual, el Índice de salarios total creció 55,8% (vs. 52,3% en febrero), por encima de una inflación interanual que dio 55,1%.

Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 56,4% interanual, el del sector Público 63,8% interanual y el del sector Privado no registrado 41,6% interanual.

Para abril LCG espera una inflación cercana al 5,5%, por lo cual advierten que «dado que los aumentos por paritarias fueron menores en muchos casos, es posible que la variación del salario real pierda terreno contra la inflación nuevamente».

Por su parte, la consultora CREEBBA proyectó una caída del salario real del 1,4% para el cuarto mes del año.

