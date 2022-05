Intensifican la búsqueda de un adolescente oriundo de Oberá: la madre sospecha que le pudo haber pasado “algo malo”

Se trata de Josías Galeano de 15 años, quien el pasado 30 de abril, salió de su domicilio ubicado en la calle French de la ciudad de Oberá y hasta el momento no regresó. Su madre lo busca desesperadamente y cree que le hicieron daño.

Josías es de contextura delgada, mide 1,55 de estatura, de tez trigueña, tiene el cabello castaño oscuro, los ojos marrones, posee tatuajes de una palmera y una luna en su antebrazo, mientras que en la pierna derecha un basquetbolista con una pelota. Al momento de ausentarse vestía; una campera deportiva color roja, una bermuda de jeans y un par de ojotas.

Cabe aclarar que en estos momentos hay diferentes dependencias abocadas en el hallazgo del menor, tanto en la zona centro como en el resto de la provincia.

Cualquier información sobre su paradero, comuníquese con las líneas gratuitas de emergencias 911/ 101 para aportar más datos relevantes en la búsqueda o acérquese a la dependencia policial más cercana.

«Le pudo haber pasado algo malo»

De acuerdo al relato de la madre, Carolina Cardozo, el menor no estaba estudiando actualmente pero nunca se ausentó por tantos días. “Él tenía buena relación con todo, no salía avisar dónde estaba. Nunca me decía a la casa de que amigo estaba”, dijo.

Como familia ellos creen que le pudo haber pasado algo malo ya que anteriormente tuvo varios episodios de violencia. Según el relato de la madre, el menor ya sufrió al menos dos golpizas, en oportunidades anteriores.

Por otro lado, la mujer comentó que está conforme con el operativo que realiza la Policía de Misiones con el fin de dar con el paradero del menor.