Facundo Manes quiere ser candidato a Presidente 2023 por Juntos por el Cambio

A los deseos de competir expresados públicamente por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se sumó esta semana Facundo Manes que, con sutileza, se anotó en la carrera hacia el sillón de Rivadavia en 2023.

A finales de abril el ex presidente Mauricio Macri consideraba, en su fuero interno, que el escenario ideal de las próximas PASO presidenciales dentro del Juntos por el Cambio debía encontrar a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich y a un candidato de la UCR.

Al igual que lo hiciera María Eugenia Vidal dos semanas atrás, el neurocientífico radical blanqueó sus intenciones de ir por la puja electoral máxima dentro de su propio espacio, donde todavía aparecen como principales figuras el Jefe de Gobierno porteño y la presidenta del PRO y está flotando la incógnita de qué hará el ex presidente Macri.

“Puedo decir que no voy a ser candidato a gobernador en la Provincia de Buenos Aires ni a Jefe de Gobierno de la Ciudad (…) Para mí, el país se cambia desde la Casa Rosada”, afirmó Manes en una entrevista concedida al diario Clarín.

De esta manera, el todavía nuevo dirigente radical, que se impuso en las últimas elecciones legislativas bonaerenses y se consolidó como nuevo Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires pareció volver a patear el tablero y actuar de manera disruptiva, aún dentro de su espacio político.

Todavía se recuerda el 1º de marzo, durante la apertura de las Sesiones Legislativas, cuando Manes decidió no acompañar el “abandono colectivo” del recinto protagonizado por mayoría de legisladores del PRO, mientras el presidente Alberto Fernández hacía referencia a la causa judicial respecto a la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional tomada durante la presidencia de Macri.

“Me preguntaron por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho, no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos”, escribió en su momento el neurocientífico en su cuenta de Twitter. “No es el camino, no es por los extremos”, completó.

Manes aún no tiene definido si se presentará o no como candidato a presidente, pero sí tiene en sus planes realizar una recorrida por diferentes puntos del país durante y entonces conocer de primera mano cuál es su llegada a la ciudadanía en diferentes rincones del país.

“Estoy recorriendo la Argentina y planteándole a la sociedad que hay un fin de ciclo. Estoy harto de la fórmula de siempre que han hecho de un país potencialmente rico, un país fallido”, afirmó Manes hoy en declaraciones a Radio Mitre.

“Voy a ser parte de ese colectivo en el lugar que me ponga la gente. Me siento parte de un colectivo que quiere transformar a la Argentina (…) En las elecciones del año que viene, mi opinión va a ser lo nuevo contra lo viejo. Hay un nuevo ciclo y la única forma de hacerlo es recorriendo la Argentina”, completó.

Hasta hace apenas dos meses, el escenario en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales del 2023 parecía estar claro: Horacio Rodríguez Larreta se presentaba como el candidato más consolidado, con un estilo más dialoguista, mientras que en la otra vereda se situaba Patricia Bullrich, representante de una esencia más beligerante ante el Gobierno conducido por Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Sin embargo, a finales de abril, otros actores del principal arco político opositor se animaron a anotarse en la carrera interna por la presidencia.

María Eugenia Vidal, quien recuperó fortaleza política con el resultado favorable en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, no dudó en hacer público su deseo de pujar por la presidencia en el 2023.

“A mí me gustaría ser presidente de la Nación, pero no estoy desesperada”, aseguró la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires el 25 de abril, en declaraciones a Radio Rivadavia.

“La decisión de ser Presidente es muy personal. Implica un cambio de vida y pagar costos muy altos (…) Será si tiene que ser, en el momento que tenga que ser”, completó.

Mientras tanto, entre anuncios de potenciales postulaciones y candidaturas que ya tomaron forma desde hace tiempo, en Juntos por el Cambio todavía reina la incertidumbre y la incógnita respecto a la decisión que tomará su líder, el ex presidente Mauricio Macri.

Por el momento, el ex mandatario se movió entre las sugerencias sobre una potencial candidatura y entre la decisión de bajar la guardia, dar un paso al costado en la carrera presidencial y allanarle el camino a sus “sucesores”.

Lo que en marzo de 2021 parecía una declaración de intenciones presidenciales el lanzamiento del libro con el título “Primer Tiempo”, poco a poco se transformó en un coctel de sugerencias de abandono de la carrera presidencial y la toma de una postura más cercana a la de una mirada superadora, ya más alejada de la puja electoral por un cargo público.

“Hoy no lo siento. Tengo que sentir ese deseo para postularme”, argumentó Macri dentro de su círculo íntimo en las últimas dos semanas.

Mientras tanto, ante este momento de anuncios de candidaturas y de diferentes maneras de poder gestionar una futura presidencia de la Argentina, en Juntos por el Cambio también se mira de reojo el papel de Javier Milei. Es que tanto en las elecciones del 2021 como en los resultados de las últimas encuestas, el líder de Libertad Avanza pareció haber recogido el apoyo suficientes de votantes como para complicar las aspiraciones de Juntos por el Cambio.

“Aprecio a Javier en lo personal. Él canaliza el enojo, el hartazgo, la bronca a un sistema político que genera desigualdad. Tengo coincidencias en el diagnóstico, pero no estoy de acuerdo en el tratamiento de muchas cosas”, analizó Manes.

Infobae