Censo 2022 | Más del 11% de los misioneros ya completaron los datos de manera virtual

Silvana Labat, titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) Misiones, en dialogo con Misiones Online comentó que “mañana 9 de mayo comienza el operativo en zonas rurales, los censistas van a estar pasando, y el operativo de viviendas colectivas también está arrancando”.

Hace casi dos meses, está disponible el Censo Digital 2022, que permite contestar el cuestionario de manera remota por primera vez desde que comenzó a hacerse este evento estadístico en la Argentina. Con esta modalidad, se acelerarán los tiempos del censado que ocurrirá el próximo miércoles 18, fecha límite para realizar el relevamiento online.

Desde el Instituto Nacional de Estadificas y Censos (INDEC), el objetivo a alcanzar en cuanto al relevamiento de datos de manera digital era un 10% a nivel nacional, ya que esto es una “prueba piloto” para el próximo censo que será dentro de 10 años y estará totalmente atravesado por la tecnología. Sin embargo, “el censo digital está superando las expectativas y cree que podría llegar al 20%” señaló Labat.

Tal vez te interese leer: Censo 2022: hasta cuándo se puede completar la versión digital

Mañana 9 de mayo comienza el operativo en zonas rurales, los censistas van a pasar con sus credenciales en las cuales se proporciona un código de barra validar. En las zonas de difícil acceso van ir con camionetas de las fuerzas de seguridad que realizan el apoyo.

Para las personas que no saben cómo hacerlo o no tienen acceso a algún dispositivo, se pueden acercar al “Punto Digital” de su ciudad. Estos son espacios, como oficinas públicas, o delegaciones municipales donde se ofrece una computadora, celular o tablet y una persona que es el facilitador ayuda a estos ciudadanos para hacer el censo digital. “Hay mucha gente que no tiene correo electrónico y para realizar el censo digital es necesario, el sistema pide para mandar el certificado de cumplimiento censal”, explicó la directora. Este certificado será solicitado el 18 de mayo y a través del código que se muestra en el censista lo validará, posteriormente solo preguntará la cantidad de personas que habitan y el sexo de estas.

El objetivo es ahorrar tiempo ya que solo lleva 5 minutos si previamente se facilitaron los datos, y por otro lado, se buscar ayudar al censista ya que recorrerá 32 viviendas de las 8 hasta las 18. “Es importante que la gente sepa que hasta que el censista no llegue es importante que algún integrante del hogar este esperándole, no hace falta todos, pero si realizaron el digital que tenga todos los datos de grupo, y si no lo realizo el censista hace todas las preguntas de la entrevista que tarda más en función a los miembros del hogar”, detalló Labat. Y agregó que “se realizó la prueba y en una familia típica se tarda aproximadamente 25 minutos”.

Por primera vez, el Censo 2022 podrá completarse por internethttps://t.co/1NuhW3uBOx — misionesonline.net (@misionesonline) January 26, 2022

La persona que reciba al censista tiene que ser mayor de 14 años y tener todos los datos, se pide y la fecha de nacimiento para corroborar la edad y señaló que “por los cortes que se hagan en cuanto a investigación de población, el nivel de estudios primaria, cuestiones que son fundamentales saber. Se hacen preguntas sencillas, a cuestiones cotidianas, no DNI, ingresos, y la información está protegida”.

Labat contó que se buscan todas las alternativas para que la población utilice la virtualidad y pueda censarse digitalmente ya que al ser algo nuevo la gente no se anima a hacer. “Es la primera vez que un censo en la argentina es bimodal atravesado por la tecnología, no solo el censo usa la tecnología, para completar el formulario, toda le estructura censal, los docentes involucrados se capacitan en un campo virtual, se cargan sus datos también en una aplicación, con todos los pro y los contra que eso significa, porque muchas veces se cae la conexión, en el caso de los docentes no pueden capacitarse, hay un montón de cuestiones que hacen que hayan puesto esa meta, porque no se está acostumbrado”.

En este caso pasaron 12 años del último censo, “es una fotografía del país no solo cuanto habitantes hay, si no la distribución, como se vive, estadísticas en cuanto al estudio, trabajo, un montón de cuestiones que ayudan a orientar o corregir las políticas públicas en muchos casos, pero los datos son usador por todos, es información que va a estar publicada para todos. Además se pregunta por discapacidad, si cobran alguna pensión o no, “en base a eso se corrige o se expande la política pública y tratar de llegar hacia la gente que todavía la solución no llegó” agregó Labat.

“Los datos del censo son los más completos y también es un derecho a reconocernos todos como argentinos”, concluyó la directora del IPEC.

LEE TAMBIÉN