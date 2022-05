A Shilton le sigue doliendo el gol de Diego en el 86´

“No usaría la camiseta de Maradona ni para lavar los platos”, disparó el polémico exarquero inglés que sufrío los dos goles históricos de Diego en los cuartos de final del mundial. “Nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho”, aseguró.

El polémico exarquero inglés Peter Shilton reconoció este sábado que no usaría la camiseta de Diego Maradona ni «para lavar los platos», en alusión a la subasta de la remera utilizada el día que el astro le convirtió dos goles y lo eliminó de México ’86 en los cuartos de final.

«No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow», expresó en el medio inglés The Sun.

«Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho», lamentó el inglés, conocido en el mundo por haber sido el arquero que recibió el tanto de «La Mano de Dios» y «El Gol del Siglo» en un mismo partido.

Sin embargo, Shilton, que continúa enojado con Maradona por el gol con la mano, apuntó otra vez, como desde hace 36 años, contra el argentino en el marco de la subasta de la camiseta por parte del inglés Steve Hodge, quien recibió 9 millones de dólares.

«Si hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía», continuó.

Shilton siempre se mostró como un enemigo público de Maradona porque sintió que lo dejó en «ridículo» e hizo «trampa». De hecho aclaró que no lo iba a invitar a su partido despedida, lo que derivó en una respuesta del astro argentino en el programa «Televisión Registrada»: «Pero quién quiere ir a tu partido despedida, Shilton…», exclamó.

Por último, el exfutbolista manifestó: «Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego. Nos hemos reído los últimos. Es justicia poética por haber sido estafado en esa Copa del Mundo».