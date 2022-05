Se lesionó Messi y está en duda su participación en el partido del domingo entre el PSG y Troyes

Luego de entrenar solo, se lesionó Messi e informaron sobre un dolor en las costillas, por lo que mañana será sometido a un estudio médico. sería la decimoprimera vez que el rosarino se ausenta en lo que va de la temporada en el PSG.

Las autoridades del club francés París Saint-Germain confirmaron este sábado el parte médico del plantel y se detalló que Lionel Messi se entrenó en soledad a causa de un dolor que tiene en las costillas. Además, se anunció que mañana se someterá a un estudio médico para corroborar su estado de salud y cómo evoluciona la dolencia.

De concretarse su ausencia en el partido de este domingo ante Troyes, sería la decimoprimera vez que el rosarino se ausenta en lo que va de la temporada. “Leo Messi se entrenó aparte”, precisó el PSG. “Un nuevo análisis será efectuado mañana (domingo) por la mañana”, añadió.

Asimismo se indicó que entre los otros lesionados para el domingo, la 36ª jornada de Ligue 1, están el centrocampista argentino Leandro Paredes, que padece pubalgia y continúa su rehabilitación; el centrocampista alemán Julian Draxler, que “inicia los entrenamientos en el terreno, con y sin balón”; y el delantero argentino Mauro Icardi, con problemas en los cuádriceps, quien “retomará el entrenamiento al final de la semana próxima”.

OTC | Samuel Givens, basquetbolista estadounidense, elogió a los hinchas misioneros: “Nos alentaron en todo momento, me encanta escucharlos”https://t.co/hkUE03wdHB — misionesonline.net (@misionesonline) May 7, 2022

El respaldo de Pochettino a Messi

Más allá de la discontinuidad de Messi desde que llegó a PSG, su vínculo hasta junio de 2023 en el club francés no correría riesgos. Hace unos días, en una entrevista con Europa 1, Pochettino salió en defensa del rosarino, uno de los apuntados por los hinchas más enojados tras la eliminación ante Real Madrid por la Champions League. El argentino, junto con Neymar, fueron los más silbados en el primer partido de local tras el fracaso en el Santiago Bernabéu.

En la campaña del título, Messi contribuyó con cuatro goles en 23 partidos disputados. Es su marca más baja en 18 temporadas en primera división, con la excepción de la del debut, cuando anotó un tanto en siete encuentros. Más significativo fue su aporte en el rubro asistencias, con 11.

Pochettino estimó injustos los cuestionamientos a Messi: “Yo creo que no se puede hablar de Messi de esa manera, lo mismo digo de Maradona. No son jugadores ordinarios, están al mismo nivel. Es claro que el pasaje de Barcelona a PSG fue un cambio y tiene un proceso de adaptación, que es necesario. Estas circunstancias no favorecieron a que se sintiera todo lo cómodo como en un club donde estuvo 20 años. Es injusto juzgar a Messi de esa manera, no hay ninguna duda sobre él”.

El entrenador dejó un pronóstico esperanzador sobre Messi: “La próxima temporada va a ser completamente diferente para él, lo va a lograr. Este fue un año de aprendizaje a nivel vida familiar y profesional. Vino al PSG, una nueva liga, nuevos compañeros, el cambio para la familia, es algo a tener en cuenta. Es un trastorno importante que puede llegar a afectar”.

LaNación