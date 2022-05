Samuel Givens, junto a su compatriota Melvin Johnson, fueron las figuras de OTC en esta temporada en la Liga Nacional de Básquet. El basquetbolista dio sus testimonios acerca del último encuentro y alabó a los hinchas misioneros.

En conversación en inglés con Misiones Online, Samuel Givens expuso que jugaron ante un equipo muy duro. “Son muy buenos, experimentados. Nosotros sabíamos que enfrentar a Quimsa no iba a ser fácil, ellos jugaron bien y nosotros cometimos errores, y al cometer dichos errores, ellos nos hicieron pagar por eso”.

En la derrota de OTC ante Quimsa por 90 a 75, el basquetbolista estadounidense anotó 16 puntos, tuvo 5 rebotes y dio 2 asistencias, siendo uno de los mejores de conjunto Celeste.

“Cuando enfrentas a un equipo como este, tienes que estar seguro de ejecutar adecuadamente las estrategias de juego y estar preparados para disputar del partido. Nosotros estuvimos preparados para jugar”, sostuvo.

En ese sentido, el basquetbolista estadounidense agregó que “cuando el rival estuvo adelante, fue realmente difícil ya que como es un equipo experimentado, saben lo que quieren, a lo que juegan y sacan lo mejor de ellos en cada parte de la cancha”.

“Si nosotros hubiéramos convertido los tiros de afuera y hubiésemos realizado un buen trabajo defensivo, el juego podría haber sido más cerrado y mucho más competitivo. Pero, son un gran equipo. Están bien entrenados y preparados, por ello, los felicito. Aprecio a mis compañeros por dejarlo todo en la cancha partido tras partido”, remarcó.

Por otra parte, se refirió al público misionero. “Yes, they’re great people” (Sí, son grandes personas). “Nos vinieron a alentar en todo momento hasta el último segundo. Me encanta escucharlos. Aprecio todo lo que hicieron por nosotros”, expresó. “Siempre me trataron bien, me recibieron con los brazos abiertos y por ello la pasé muy bien”, finalizó Givens.

Quimsa clasificó a las semifinales de la liga tras ganar en los tres partidos frente al Celeste. En cuanto a OTC, el conjunto obereño pasó a la historia ya que es la primera vez que un equipo misionero se posiciona dentro de los 8 mejores equipos en una temporada.

Liga Nacional de Básquet | @OberaTenisClub cayó ante Quimsa por 99 a 80 y complica sus chances de acceder a las semifinaleshttps://t.co/VL9y1Cq0IR — misionesonline.net (@misionesonline) May 4, 2022