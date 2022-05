OTC fue histórico | “Lo dejamos todo y por eso nos vamos tranquilos”, expuso Fabio Demti

El encuentro en el Derna finalizó 90 a 75 con una gran victoria de Quimsa. Por más que los de Demti perdieron, el público alentó hasta el último segundo y de esta manera, OTC fue histórico en la Liga Nacional. Enterate cuáles fueron las declaraciones del entrenador, Givens, Fernández y Konaszuk.

En conversación con Misiones Online, Fabio Demti, entrenador del Celeste, destacó que OTC fue histórico y dijo: “La verdad que me parece que nos tocó muchas situaciones difíciles. En primer lugar, el rival más duro de la temporada y la ausencia de algunos jugadores importantes que nos limitaron un poco. Más allá de ello, lo dejamos todo y por eso nos vamos tranquilos. Igualmente, me hubiera gustado dar un poco más”.

El entrenador de OTC resaltó la gran actitud del equipo. “Si bien lo dieron todo, nos faltó juego en algunos tramos del partido para tener chances de ganar. En un momento tuvimos la oportunidad de quedar a 4 puntos en el tercer cuarto, pero no se nos dio”.

“Cuando tenes un gran equipo en frente, cada vez que tienen chances, te castigan y eso sucedió. Quedó claro que Quimsa nos superó y nosotros le dimos la ventaja de jugar sin Melvin Johnson”, añadió.

Acerca de Melvin, la estrella de OTC, dijo: “Siempre se siente cuando un jugador tan importante no está presente. él siempre acumula defensas y ayuda en lo anímico. Igualmente, no hay excusas. Hoy nos toca despedirnos y no nos queda nada más que agradecer a la gente.

Por otro lado, se refirió a su futuro y señaló que «hoy es un punto final y seguramente después reflexionaré acerca de lo que pasó en esta temporada. Estoy muy agradecido tanto con los hinchas, los jugadores como con los dirigentes”.

Una de las figuras estadounidenses de OTC: Samuel Givens

En conversación (en inglés) con Misiones Online, Samuel Givens expuso que jugaron ante un equipo muy duro. “Son muy buenos, experimentados. Nosotros sabíamos que enfrentar a Quimsa no iba a ser fácil, ellos jugaron bien y nosotros cometimos errores, y al cometer dichos errores, ellos nos hicieron pagar por eso”.

“Cuando enfrentas a un equipo como este, tienes que estar seguro de ejecutar adecuadamente las estrategias de juego y estar preparados para disputar del partido. Nosotros estuvimos preparados para jugar”, sostuvo.

En ese sentido, el basquetbolista estadounidense agregó que “cuando el rival estuvo adelante, fue realmente difícil ya que como es un equipo experimentado, saben lo que quieren, a lo que juegan y sacan lo mejor de ellos en cada parte de la cancha”.

“Si nosotros hubiéramos convertido los tiros de afuera y hubiésemos realizado un buen trabajo defensivo, el juego podría haber sido más cerrado y mucho más competitivo. Pero, son un gran equipo. Están bien entrenados y preparados, por ello, los felicito. Aprecio a mis compañeros por dejarlo todo en la cancha partido tras partido”, remarcó.

Por otra parte, se refirió al público misionero. “Yes, they’re great people” (Sí, son grandes personas). “Nos vinieron a alentar en todo momento hasta el último segundo. Me encanta escucharlos. Aprecio todo lo que hicieron por nosotros”, expresó. “Siempre me trataron bien, me recibieron con los brazos abiertos y por ello la pasé muy bien”, finalizó Givens.

Martín Fernández, el jugador con más puntos del partido

Martín Fernández fue el jugador que más puntos hizo en el partido (23 en total). “Lamentablemente, eso no nos alcanzó para llevarnos la victoria y alargar la serie. Jugaron mejor que nosotros y por ello perdimos. Sin embargo, hay que destacar que hicimos un gran papel en la temporada y merecíamos más”.

OTC es el primer equipo de básquet misionero que se posiciona dentro de los 8 mejores equipos del país. “Eso significa muchísimo. Nuestro objetivo era llegar hasta esta instancia y lo logramos. Estamos muy contentos y satisfechos por la gran temporada que hicimos”, destacó.

“Ganamos muchos partidos muy buenos tanto en la fase regular como ante Ferro. Ahora nos tocó enfrentar al mejor equipo de la fase, jugó mejor y no queda otra que felicitarlo”, culminó.

Santiago Konaszuk, una joven promesa de OTC que tiene un gran futuro por delante

“Este partido fue muy importante para la ciudad de Oberá, es decir, que OTC esté en primera significa mucho. Además, jugamos el Final Four de la Liga de Desarrollo y por ende, fue una linda semana para todo el básquet”, señaló Konaszuk.

“Personalmente, no todo se pudo lograr como lo esperábamos, pero sin dudas sumé mucha experiencia gracias a que pude jugar con basquetbolistas de primer nivel”, continuó.

Santiago Konaszuk tiene 23 años y ya forma parte de la historia del básquet misionero. “La verdad que estoy muy contento por ello. Sin dudas viví un sueño impensado”. En ese aspecto, aclaró: “No estoy satisfecho porque quiero seguir trabajando duro con el objetivo de llegar más lejos con el club”.

Liga Nacional de Básquet | @OberaTenisClub cayó ante Quimsa por 99 a 80 y complica sus chances de acceder a las semifinaleshttps://t.co/VL9y1Cq0IR — misionesonline.net (@misionesonline) May 4, 2022