Mateo, el niño misionero que conoció a las figuras del Boca: “Lo vieron y lo hicieron entrar con los jugadores”, contó su mamá

Mateo lucha todos los días contra el cáncer pero en esta oportunidad fue parte de una alegría inmensa. El niño misionero cumplió su sueño de conocer La Bombonera y a los jugadores de Boca. Conocé la historia de este pequeño "Xeneize" acá.

Mateo es un niño misionero que se encuentra en Buenos Aires, ya que comenzó con su tratamiento para el tipo de cáncer que padece y que debido a su complejidad no puede ser atendido en Misiones.

Vive junto a su madre y debido a las visitas de su abuela y tía, decidieron realizar un paseo por el barrio de la Boca. Se acercaron hasta la Bombonera para conocerla debido a que Mateo es fanático del Xeneize.

Allí, un grupo de periodistas lo vieron fuera del estadio y gestionaron el ingreso para que conociera la cancha. Luego del recorrido por las tribunas, decidieron darle un último regalo y pudo conocer a las figuras del plantel de Boca.

«Por gestión de un grupo de periodistas se dio la posibilidad»

Mateo conoció y se saco fotos con Darío Benedetto, Carlos Izquierdoz, Agustín Rossi, Toto Salvio, y casi todo el plantel. La oportunidad fue única ya que encontró a todo el equipo reunido a la hora del almuerzo.

«Vinieron mi mamá y mi hermana, y yo pude salir un poquito. Salimos y fuimos a la cancha, justo lo vieron y lo hicieron entrar para conocer a los jugadores de Boca», contó su mamá.

Contó tambien, que Mateo estaba muy contento por el momento: «Estaba corriendo para todos lados porque estaba muy emocionado».

Mateo es de Posadas, y le diagnosticaron un tipo de cáncer denominado neuroblastoma metastásico y está comenzando sus quimioterapias. Cuando era más pequeño también le había detectado un problema en la vista y fue operado.

«El tenia cataratas, lo operaron ahí en Misiones, porque justo nos agarró la pandemia y nos suspendieron el turno en el Garrahan», agregó su madre.

En cuanto a su tratamiento actual, la mamá agregó: «Yo tengo que estar acá, me dieron un estimado de 6 meses, porque recién empezó con las quimioterapias. Después van hacer nuevos estudios para evaluar como siguen y le van hacer una cirugía. El próximo paso será radioterapia y si dios quiere y todo sale bien le van hacer las ultimas quimios», explicó.

Por último, agregó que su estadía en la gran ciudad es dura debido a los gastos pero contó que cuenta con la ayuda de toda su familia. «Mi familia de Misiones hacen rifas, lo cual me manda la plata y también en Rosario, con eso me voy sustentando».

Asimismo, allegados compartieron su CBU y la gente le dona dinero. «Agradezco mucho eso» comentó. Agregó también que recibe apoyo y cuenta con estadía gratuita, sin embargo debe encargarse todos los días de la comida.

«Yo necesito y lo hable con la sede de Misiones aquí, es la medicación para mateo que nosotros tenemos que pedirla. El banco de drogas de Buenos Aires me da los medicamentos con los que cuenta. Si no los tiene, me hacen una carta para solicitarlos.» cerró.

