Nanci Ehman, joven investigadora en el Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) del CONICET, fue distinguida por BioResources revista científica, a su trabajo referido al desarrollo de nuevas alternativas de packaging biodegradable.

BioResources es una revista científica de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, que especializa en la publicación de investigaciones referidas a la ingeniería de los materiales lignocelulósicos, productos químicos y sus aplicaciones.

“Este premio es un incentivo muy importante, no solo a nivel personal sino para todo el grupo de trabajo que integro en el IMAM, desde donde buscamos soluciones para desarrollar reemplazos que permitan disminuir el consumo de plásticos a nivel global”, señaló Ehman.

“Hace unos años atrás empecé mi doctorado en el Instituto de Materiales de Misiones con el tema de nanocelulosa, un producto que se obtiene a partir del aserrín de pino, a partir de eso hice mi doctorado en el Instituto, luego hice un postdoctorado con impresión 3D a partir de esa nanocelulosa y ahora como investigadora de Conicet inicié con estos trabajos que son films biodegradables para industria alimenticia, con el cual me presente al concurso”, comentó la investigadora.

La joven, que fue becaria doctoral y postdoctoral del CONICET y recientemente fue seleccionada para el ingreso a la Carrera del Investigador Científico (CIC), se está especializando en la obtención de materiales biodegradables que puedan ser utilizados como envoltorios de distintos alimentos, fabricados a partir de recursos lignocelulósicos.

El grupo que integra la investigadora es pionero en el desarrollo de distintos tipos de biomateriales que pueden producirse a partir de la madera. “Este premio nos aporta más visibilidad y esperamos poder seguir aportando a distintos proyectos que nos permitan encontrar soluciones para esta problemática mundial”, señaló Ehman.

En cuanto a la metodología de la investigación, se mandó un plan de investigación, luego lo desarrollaron a finales del año pasado, y a partir de ese trabajo se escribió un artículo para la revista sobre la investigación y los miembros de la comisión tuvieron que votar. “El premio es la investigación, no al investigador, no pensé que iba a ganar pero me dieron el premio así que súper contenta”, manifestó Ehman.

Son un equipo de trabajo que actualmente trabajan con biorrefinerías que involucran el uso integral de la biomasa disponible, incluidos los residuos, de bajo costo y alta disponibilidad a partir de residuos de la provincia, aserrines de pino, de eucalipto, de caña de azúcar. Además contó que pronto se prevé instalar una biorrefinería en la provincia

“La investigación está en las últimas ediciones y pronto estará disponible para que todos puedan leerla”, concluyó Ehman.

