Automovilismo: Turismo Pista | Jorge Possiel fue el mejor misionero en las series

El piloto de Eldorado, terminó sexto en su batería y mañana larga entre los 20 mejores en la final de la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista que se correrá en el Autódromo Ciudad de Paraná.

En la clasificación definitiva el Possiel, pudo mejorar unas décimas su tiempo del viernes y eso lo posicionó 27° con un registro de 1m40s595 a 1s698 de Matias Cravero que mantuvo la pole.

A la hora de la serie, Jorge Possiel partió 9° en la última batería de la tarde. La largada no fue del todo buena pero el misionero se las ingenio para avanzar a pesar de penar en lo derecho por falta de potencia en el motor. La lucha con Juan Pablo Urrutia acaparó gran mayoría de las vueltas, hasta que finalmente Possiel logró avanzar para terminar 6° en una gran maniobra.

Matias Cravero, Nicolas Bulich y Santiago Robledo se adjudicaron las baterías. La final se desarrollará el domingo a las 11.30 hs a 15 vueltas o 30 minutos. Con Santiago Robledo partiendo desde la pole, en tanto que Jorge Possiel lo hará desde el puesto 16°.

“Tenemos problemas de potencia, el motor no está rindiendo del todo bien estamos tratando de hacer lo mejor posible. no pudimos clasificar bien. En la serie no largué bien pero pude avanzar mañana va a ser una final complicada intentaremos seguir en esta senda de divertirnos arriba del auto y hacer lo mejor que podamos. Urrutia venía un poco más complicado que yo, me hizo bastante difícil pero hicimos una pelea limpia. Tengo ritmo pero vamos a tener que hacer una carrera pensante para poder avanzar”, expresó Jorge.