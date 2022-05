Como parte del ciclo “Homenajes”, realizado por Misiones Online Tv, Manuel Casais accedió a realizar una entrevista y contar su historia en primera persona acerca de cómo fueron los días en las Islas Malvinas durante la guerra.

Manuel Casais fue parte del Teatro de Operaciones Navales durante la guerra de Malvinas en 1982. Como parte de éste, estuvo embarcado en dos buques diferentes: el ARA Santísima Trinidad y el ARA Hércules.

Casais cuenta que el día 28 de marzo de 1982 fue embarcado para un ejercicio de rutina, que se realizaba de manera mensual, pero que esta vez fue diferente.

“Partimos con rumbo desconocido como siempre, como en cada ejercicio. La madrugada del 2 de abril, nos comunican por el interno de los buques la historia de la ‘hermana perdida’ que eran las Islas Malvinas y que íbamos camino a recuperarlas.

“Yo no sabía que las Malvinas estaban gobernadas por los ingleses”, remarca. “Sabía que existían, en los colegios aprendíamos su historia pero no que fueran dominadas por ingleses o siquiera la existencia de los kelpers”.

Casais explica que luego de esa información, se dirigieron a cambiar los proyectiles de ejercicio por municiones de guerra y, con mucha euforia, cambiaron los ejercicios que tenían planificados.

La llegada a las islas

“Cuando desembarcamos, no sabíamos que íbamos a hacer. Sí teníamos un poco de información de la gente que estaba ahí, pero ya cambió todo cuando las balas venían hacia donde estábamos nosotros.

Nunca había participado de un ataque hacia otra persona más allá de un blanco de entrenamiento.

Casais cuenta que alrededor de 60 soldados ingleses se encontraban parapetados esperando el avance argentino y que luego serían tomados como prisioneros.

“Fue la primera vez en la historia que se les hizo levantar las manos a los ingleses”, comenta Casais.

“A las 8 de la mañana aterrizó un Hercules en la base y ahí termino nuestra participación en las islas, porque después de eso nos relocalizaron en puntos estratégicos o nos devolvieron a puerto”, explica.

El hundimiento del Belgrano

Este lunes se cumplieron 40 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, un hecho que marcaría un antes y un después en el transcurso de la guerra. Con casi 650 muertos, Casais explica que este suceso les hizo tomar dimensión de donde se encontraban realmente.

“Ahí tomamos verdadera conciencia de que no era joda, de que los ingleses no jodían. Ellos no respetaron nada y pensaron que en la guerra todo es válido”, manifiesta.

“A nosotros nos vivían diciendo que respetemos esto, que respetemos aquello y ellos no. Incluso cuando hundieron el Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, después entraron en el estrecho de San Carlos con buques camuflados como si fueran de la Cruz Roja”, cuenta.

“Esas cosas son las que estoy constantemente intentando superar”, expresa Casais.

Esto solo es un fragmento de la historia de éste héroe de la Fuerza Armada. El resto, podrás disfrutarlo este viernes desde las 21 por la pantalla de Misiones Online Tv en una nueva edición de “Homenajes: A 40 años de la guerra de Malvinas”.