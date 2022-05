Espacio Arte | “En este taller podés encontrar un lugar para que puedas crear, desarrollar tu parte creativa”, comentó la emprendedora Malena Gies

Malena Gies, decoradora y diseñadora profesional, realiza el taller artístico desde 2007 donde se enseña pintura decorativa, allí se utilizan distintas técnicas de pintura; en el lugar se trabaja con óleo, acrílico, latas, pátinas, sobre madera, bastidores de tela.

“En Espacio Arte podés encontrar este un lugar para que puedas crear, desarrollar tu parte creativa, para que vos te sientas libre de hacer lo que quieras, donde no solamente se viene a aprender, sino que también es un espacio donde se puede sociabilizar, mucha gente viene como terapia porque te desconectas de otros, de problemas. Es un lugar donde cada una se expresa como quiere”, comentó.

“Me apasiona la pintura, me pasó mucho tiempo pintando, me gusta enseñar, me gusta compartirlo”, expresó. Para ingresar al taller no es necesario tener conocimiento acerca del tema ni saber pintar.

En este taller se trabaja en grupos de no más de 15 personas, que se organizan según el horario que les quede mejor y al ser pocos, la atención es personalizada. “Hay gente que nunca tocó un pincel y aprende, hay gente que ya viene de otro taller o viene de otro lugar ya sabiendo, entonces lo que se hace es intercambiar técnicas, no solamente que enseño sí o sí a mi forma, sino otras técnicas, se conocen técnicas nuevas”, contó Gies.

Cuando Gies comenzó con el taller tenía 10 alumnas, actualmente cuenta con aproximadamente 35 aprendices.

“Me di cuenta que en la parte artística me gustaba, entonces me empecé a interiorizar en el tema de la pintura porque en aquella época cuando yo me recibí se pintaban mucho en las paredes y guardas de madera”, dijo. Además, realizó cursos y seminarios para seguir aprendiendo.

Para los interesados en comenzar con estos talleres creativos, pueden contactarse desde redes sociales. En Facebook, la página se llama Espacio Arte y en Instagram como @EspacioArte2022. Por otro lado, de manera presencial, se pueden acercar de martes a jueves en el horario de la tarde, en Coronel Álvarez 2141 entre Ramón García y Ángel Acuña, Villa Sarita.