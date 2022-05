Semana del Alfajor: las opciones que podes encontrar en Posadas

Desde el pasado domingo 1° de mayo y hasta el sábado 7, se celebra en Argentina la Semana del Alfajor. Impulsada desde 2017 por un grupo de kiosqueros, esta semana está para saciar las ganas de algo dulce y para buscar nuestro favorito o para aventurarnos y descubrir cosas nuevas.

Como cada año desde 2017, el 1º de mayo comenzó en el país la celebración por la Semana del Alfajor. Es una iniciativa que surgió de un grupo de kiosqueros y que cautivó el corazón (o el estómago) de muchos fanáticos de lo dulce.

Según la ADGYA (Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines) el año pasado se vendieron más de 6 millones de alfajores por día en Argentina. Además, se estima que para este año la cifra superará los 10 millones diarios.

Un equipo de Misiones Online Tv visitó Havanna en la ciudad de Posadas, una cadena de cafeterías especialista en alfajores y chocolates, para conocer sobre las opciones que tienen para ofrecer, cuáles de estas son las más elegidas y cuáles son los precios disponibles.

En cuanto a las opciones, Nicolás Vera, encargado de esta sucursal, comentó que tienen los clásicos y tradicionales de siempre de dulce de leche, glaseado de merengue, el último lanzamiento que es el alfajor de 70% cacao, y el semilia que es apto para celíacos. “Por lo general, los más pedidos son de chocolate negro”, agregó.

Con respecto a los precios, la unidad de los alfajores más clásicos están $175 y $210 cuesta el de 70% cacao. Las cajas de 6 unidades valen $950 y las de 12 unidades $1.800. Trabajan con todas las opciones de pago: tarjetas de débito, crédito y efectivo, además aceptan mercado pago.

Lüsso, los alfajores artesanales con una impronta misionera

En la semana del alfajor, te presentamos a el emprendimiento misionero Lüsso, los alfajores artesanales que cuentan hasta el momento con dos sabores. Enterate cuáles son y cómo nació este proyecto.

Esequiel Szymczak contó que su emprendimiento Lüsso alfajores artesanales nació en septiembre del 2021 y desde esa fecha se dedican a la elaboración de alfajores artesanales premium junto a otros dos integrantes: Pablo y Dana. “Por el momento cuentan con dos sabores: uno de chocolate negro clásico (semi-amargo) y otro con chocolate blanco, ambos con 30 gramos de dulce de leche los cuales comercializan en más de 25 puntos de ventas en Posadas y dos en Apóstoles”.

Asimismo, dijo que también venden a consumidores finales de la capital misionera y otros puntos de la provincia.

Si bien por el momento cuentan únicamente con la elaboración artesanal del producto, expuso: “Transitamos un proyecto de ampliación de nuestro negocio. Actualmente, en Lüsso atravesamos una situación en la que no podemos aumentar nuestra capacidad de producción. Por ende, en nuestra estructura artesanal no podemos superar el techo productivo y por ello nos arriesgamos a emprender algo más grande. Para ello, alquilamos un local y montamos una fábrica con maquinarias de mayor capacidad”.

Esta idea de hacer alfajores “nace ya que un amigo se dedicaba a este rubro. Por cuestiones personales, no pudo continuar y por ello, me asocié. Sin embargo, esa opción no fue la elegida. Luego, con Pablo, un colega, decidimos comenzar desde cero con el emprendimiento de alfajores junto a Dana, mi novia. Iniciamos con recetas de internet haciendo pruebas, testeando el producto hasta llegar al mercado”, expresó.

En cuanto a su producto, señaló que “la característica particular de estos alfajores artesanales es que cuentan con una textura muy buena con coberturas de chocolates de primera calidad y con impronta 100 por ciento misioneras. Además, de los dos gustos que tenemos, queremos implementar dos sabores más. Por un lado, un alfajor apuntado al turismo con relleno de algún fruto regional como puede ser de maracuyá (con corazón o relleno completo) y la otra variedad sería con merengue italiano, un sabor muy demandado que lo incursionaremos recién en la fábrica ya que tiene un secado especial”, detalló.