Básquet | Liga de Desarrollo: Oberá Tenis Club enfrenta a Boca desde las 21:30

Desde las 21:30, en el Augusto Derna, Oberá Tenis Club se enfrenta con Boca Juniors en la segunda semifinal de la Liga de Desarrollo. La final se jugará en la misma sede este viernes. La otra semifinal la disputan entre San Martín de Corrientes y Comunicaciones.

OTC juega las semifinales de la Liga de Desarrollo este jueves a partir de las 21:30 cuando enfrente a Boca en el estadio Dr. Augusto Derna. El Celeste viene de quedarse en la cuarta posición luego de culminar la fase regular y debe enfrentar a Boca que consiguió quedarse con el primer puesto del campeonato.

Lucas Gornatti, entrenador de Oberá Tenis Club, en la Liga de Desarrollo habló en la previa del partido ante el Xeneize por el Final Four.“La verdad que esta última semana no fue la ideal porque recién ayer nos volvimos a juntar por no poder estar cuatro días juntos, igual a Boca le tocó algo similar. Tuvimos que estar con el plantel profesional en Santiago del Estero. No es una excusa porque fue así durante toda la temporada, pero es una situación rara antes de un partido tan importante”.

Pero el ex jugador de El Celeste no se quedó con que no pudo entrenar mucho con los chicos en los días previos, sino que apuntó directamente al partido y dijo: “El equipo mostró carácter, mostró intensidad, también respetó los planes de juegos y tiene variantes defensivas. Confío en que vamos a poder hacer un buen trabajo y ojalá estemos a la altura, ya que hemos tenido un torneo bastante regular en 38 fechas que es un montón”.

Además, Gornatti se mostró muy contento porque OTC pudo quedarse con la sede de este Final Four y también del Tour 3×3. “Tenemos que agradecer a la Asociación de Clubes primero por confiar en nosotros. Es un mimo muy grande a nuestra dirigencia que está haciendo un gran esfuerzo y es la segunda vez que la AdC nos da algo así, la vez anterior fue en el Súper 4”.