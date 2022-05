Posadas | Una joven asegura que dos hombres quisieron secuestrarla a la siesta en pleno centro

Una joven contó en su cuenta de Twitter la situación que vivió ayer, miércoles 04, en una de las calles centricas de Posadas. Asegura que dos hombres quisieron secuestrarla y subirla a un auto a la fuerza.

Aldana Martinolii, relató a través de un hilo de Twitter la traumatica situación que tuvo que vivir durante la tarde de ayer, entre las 3:00 y 4:00, mientras caminaba por la calle Santiago del Estero, pleno centro de la ciudad de Posadas. Mediente un relato, contó como dos hombres quisieron secuestrarla.

La joven comienza su relato alertando a otras mujeres que caminen por la zona y dando datos del auto en el que se trasladaban las personas que interaron secuestrarla.

“Iba caminando por esa zona y en un momento freno para poder conectar mis auriculares y así ir escuchando música tranquila, a lo que freno y empiezo a escuchar a unos tipos acosándome y diciéndome cosas desubicadas. Yo decido ignorarlos onda hacer oídos sordos y seguir mi camino”, cuenta.

Y sigue, “en frente mío se estaciona un auto (Fiat Palio color rojo) y sale afuera del lado del acompañante un tipo con barba y gorra ya medio mayor de edad y me agarra del brazo, me estira del cabello con la intención de que yo entre al auto”.

Ante esta situación la joven cuenta que se resistió como pudo y comenzó a pedir ayuda. “No sé de dónde saque fuerzas para defenderme, meterle un codazo y pedir ayuda, en eso el tipo se asusta y decide soltarme. sube al auto, aceleran y se van”.

La joven, pensando en la situación que vivió, se da cuenta que la intención de los hombres no era robarle su celular. “Mi celular se desconectó de mis auriculares y cae al piso y ellos no hicieron nada. Por eso me di cuenta que la intención de ellos no era robarme. Entre en un estado de shock y veo a dos mujeres del otro lado de la vereda viendo lo que estaba pasando a lo que les pido ayuda y ellas en vez de ayudarme, deciden ignorarme y se van”.

Otra mujer que se encontraba en la zona se acercó a ayudar a la joven, para que regrese a su casa. “Yo hoy la estoy contando, pero cuando llegué a mi casa pensé y dije «si no reaccionaba a tiempo o no me defendía que me iba a pasar?”, cuál era la intención de ellos conmigo?” Fue un momento muy horrible y que no se lo deseo a nadie”, expresó en su cuenta de Twitter.

La joven agregó en su relato una imagen de como sería el auto. “La patente no llegue a ver, pero esta foto es un ejemplar del auto y del mismo color. A estar alerta”, dijo la mujer.