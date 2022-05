El empresario y socio de la Cooperativa Eléctrica Eldorado Limitada dialogó con Misiones Online luego de las pasadas elecciones. El mismo contó detalles de su participación y aseguró que seguirá trabajando de cara a las próximas elecciones.

El empresario y socio de la Cooperativa Electricidad Eldorado Limitada, Carlos Lowe, se refirió a las pasadas elecciones de la entidad y remarcó el trabajo que se llevó a cabo desde su lista. Asimismo se opinó en relación a la situación económica y de trabajo que atraviesa la cooperativa actualmente.

«Fue una elección muy peleada, uno de los consejeros que entró me ganó por un voto y empatamos con el segundo, de una unión de lista muy grande donde estaba un fuerza política muy grande, había cuatro intendentes atrás de esas listas, así que me sorprendió el voto de los delegados en ese momento, me puso muy contento. Si bien no pude entrar por un voto, con 20 días de campaña y sin recursos y una caja política para utilizar en nuestra lista, estoy muy conforme con los resultados», contó Lowe.

Así también, se refirió puntualmente a su campaña en relación con otras listas y al gasto que se genera como consecuencia de las elecciones. «Lo que se gasta en la campaña no deja de ser del pueblo y del socio, y el dinero que se gastó en la última campaña debe ser un récord histórico».

Añadió que para las últimas elecciones se desplegó logística para movilizar a la gente con más de 150 vehículos rentados. Esto se realizó para acercar y traer a la gente a votar: «Voto más gente de Colonia Victoria y Colonia Delicia que del centro de Eldorado», sostuvo el empresario.

Por otro lado se refirió a la actualidad de la CEEL y como que establecida la junta directiva de la misma. «La mesa chica quedo bien formada porque prácticamente la conforman 4 listas», expresó.

Pensando en los compromisos urgentes de la entidad, aseguró que «hay que trabajar en los números y reducir costos». En referencia a esto, contó que solamente en el último año se registraron pérdidas por 536 millones de pesos.

«Espero que el presidente tome cartas en el asunto, creo que lo va hacer porque tiene mucha experiencia y tiene el apoyo de otros ocho consejeros», comentó.

Actualmente la cooperativa atraviesa un momento complicado según describió Carlos Lowe, ya que contó que «hay socios que no le van a colocar la luz porque el móvil que tiene la pluma que arregla los cables no esta funcionando y están suspendidos varios trabajos».

También, mencionó el déficit que hay en rodados y en materiales es importante, «no hay medidores, no hay cashpower».

«Yo me pedí un medidor de trifásico para ver la experiencia que tenía en carne propia, ya pasaron 4 meses desde que lo pedí y todavía no lo tengo», contó

Ante la pregunta de si intentará nuevamente luchar por la presidencia en las próximas elecciones en la CELL, no dudó y expresó: «Más que nada porque la gente que me acompañó y trabajó para que nuestra lista logre un empate con cuatro intendentes, no sería justo para toda esta gente que no lo siga intentando», sentenció.

Por último, señaló que la cooperativa debe «levantarse» para el beneficio de la comunidad. «Necesitamos que la cooperativa se levante, hay cooperativas en la provincia que funcionan muy bien y nosotros estamos con casi 2 mil millones de pesos en deuda con Energía de Misiones, y es plata de todos los misioneros. La cooperativa de Eldorado le esta debiendo ese dinero a todos los misioneros, y eso no puede pasar», cerró Carlos Lowe.