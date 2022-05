El presidente de Guaraní habló del jugador detenido por violencia de género: “Si lo desvinculamos tendría tiempo para pensar en mil formas de venganza hacia la víctima”

El presidente de Guaraní Antonio Franco, Patricio Vedoya, se refirió al caso de violencia de género que involucró a uno de los arqueros del club. Dijo que la institución debe tener un rol contenedor y que la comisión directiva aún no analizó el caso, pero que desde su visión particular, no sería apropiado desvincular al jugador.

Patricio Vedoya brindó una entrevista a Santa María de las Misiones y comentó que este martes tomaron conocimiento del hecho de violencia de género que sucedió ayer en la Chacra 236 de Posadas.

En ese sentido comentó que se encuentran “viendo cuál es la situación, intentando comunicarnos con la víctima para ver cómo está y ponernos a disposición de ella para lo que sea necesario. En ese sentido también ver la situación de Rodrigo, que está detenido.”

Rodrigo R. es uno de los arqueros de Guaraní, es habitualmente el cuarto arquero del Regional y ahora oficiaba de arquero titular de la Reserva, aunque el último partido atajó en la Primera dado que Eduardo Flores se encuentra con suspensión luego de ser expulsado en un partido que se disputó en la localidad de Gobernador Roca.

Respecto a Rodrigo, Vedoya dijo que siempre le pareció “un excelente muchacho, trabajador, nunca faltó por problemas así. Excepto una vez que recibió un disparo al resistirse a un intento de robo.”

Además lo describió como “un chico de buen físico, atleta, que está preparado para atajar y por eso en los videos se lo ve tan grande.”

Respecto a sus sensaciones, dijo que el hecho no le genera sorpresa, “lo que pasa es que uno no está en la vida cotidiana del jugador. Uno trata de contenerlo en el espacio del Club, entonces esto más que llamarme la atención me provoca una angustia por el momento del chico, que ya veo que lo van a castigar de todos lados”, reveló.

“Me preocupa él, sus hijos, la víctima y espero que la Justicia determine cuál es el castigo para él y que se solucione cuando el tiempo así lo dictamine.”, agregó.

Al referirse a la situación en el club y cómo podrían proceder, manifestó aún no se reunió la Comisión Directiva, pero que su opinión personal es que “si nosotros lo apartamos del plantel y tomamos medidas el chico va a tener más tiempo para pensar en macana contra la chica, entonces hay que ver cuánto tiempo va a estar detenido. Si no viene a entrenar lógicamente no podrá jugar”.

En ese sentido destacó el rol contenedor del club, desde el cual “me ha contenido a mi y me ha hecho cambiar a mí en un 90% de lo que pueda ocurrir en la calle, entonces creo que el club para lo que puedan ser problemas de drogas o violencia es una vía de escape necesaria y contenedora”

“Para mí sería fácil desafectarlo pero voy a dejar que el chico esté pensando en mil formas de venganza contra su esposa. Nosotros debemos contener al muchacho”, insistió.

La vicepresidente, Mirta Parayva, emitió un comunicado:

El club Guaraní Antonio Franco repudia vehementemente cualquier tipo de violencia. En este caso los hechos que involucran a un futbolista de nuestro plantel de Primera.

La Institución ha tomado conocimiento de los hechos denunciados, se puso en contacto y a disposición de la víctima y la Justicia, ratificando su compromiso absoluto para erradicar todo tipo de violencia.

También se brindará al futbolista el acompañamiento necesario, y se evaluarán medidas a tomar.

Pondremos a disposición los medios necesarios para transformar estas prácticas culturales que son un flagelo que afecta a la sociedad en su conjunto y en este caso a nuestro club en particular.