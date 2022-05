Día Mundial del Asma | La importancia de ventilar los espacios y colchones para evitar ácaros, uno de los disparadores de esta enfermedad

El primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, un evento organizado por GINA (Iniciativa Global para el Asma). El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad.

El asma es un proceso inflamatorio crónico de la mucosa de los bronquios que puede ocurrir a cualquier edad y esto es lo que da origen a la sintomatología. «Se produce por la fricción de la vía aérea, producto del proceso inflamatorio. Existen tratamientos farmacológicos pero es importante el control ambiental», afirmó el especialista en neumología, Emilio Fretes. Día Mundial del Asma

Además remarcó que el tratamiento médico será poco eficaz si no se realiza un control ambiental. «Siempre le pregunto a mis pacientes cuántos años tiene el colchón donde duermen ellos o sus chicos, me responden entre 1 y 10 años. Pero cuántas veces lo sacuden y ventilan en ese tiempo, y te dicen ‘ninguna’, entonces el colchón acumula ácaros. Puedo dar el mejor tratamiento del mundo, pero si están en un lugar contaminado no va a ser exitoso».

Esta patología afecta al 10% de la población argentina

El origen de esta enfermedad crónica tiene causas múltiples, desde factores ambientales, genéticos, familiares, incluso a veces el hábito de fumar hace que los pacientes desarrollen asma a lo largo de su vida.

Los tratamientos con corticoides inhalados, en algunos casos combinados con broncodilatadores de larga duración, pueden permitir a las personas que tienen asma -una enfermedad crónica de las vías respiratorias- tener un control adecuado y por tanto una calidad de vida normal acorde a la edad.

Origen del Día Mundial del Asma

Esta fecha se celebró por primera vez el 5 de mayo de 1998, en el marco de la primera Reunión Mundial sobre el Asma efectuada en Barcelona, España. Es uno de los eventos de educación y concienciación sobre el asma más importante del mundo. A partir del año 2022 se celebrará el primer martes de mayo.

Según la OMS, “la mayor parte de las muertes relacionadas con el asma se producen en países de ingreso bajo y mediano-bajo, en los que la falta de diagnóstico y tratamiento suponen un problema», por eso el lema elegido por GINA para este año es «Cerrar brechas en la atención del asma”.

Día Mundial del Asma: algunos datos de nuestro país

Un estudio realizado en siete instituciones de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde se evaluaron 441 pacientes con asma, puso de manifiesto que el 61 por ciento tenía criterios para ser derivado a un especialista en asma grave, por el número de exacerbaciones severas que presentaban y/o el elevado consumo de broncodilatadores de acción corta (SABA, por sus siglas en inglés) y de corticoides sistémicos.

Adicionalmente, según el análisis de los datos argentinos del estudio SABINA Internacional, a 1 de cada 3 personas con asma se le prescribieron tres o más inhaladores SABA al año (lo que los expone a mayor riesgo de exacerbaciones severas) y un 20% los adquirió sin prescripción médica.

A su vez, en una encuesta realizada en farmacias de la provincia de Córdoba para conocer el consumo de SABA, para el 63% de los pacientes que los compran en farmacias se trata del único tratamiento que reciben por su enfermedad.

En paralelo, un nuevo estudio de uno de los laboratorios que produce corticoides inhalados (GSK) demostró que “se alcanza un mayor control del asma con dosis regulares de corticoides inhalados”, en tanto “sólo el 26% de los pacientes con un tratamiento a demanda tienen bronco protección clínicamente significativa, mientras que en los que reciben el tratamiento proactivo regular (PRD) esa protección es del 100%”.

Emiliio Fretes – Canal 12