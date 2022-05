Competidores de distintas provincias se siguen sumando a la Liga Nacional de Robótica que se desarrollará en Misiones

Misiones será sede de la primera fecha de la Liga Nacional de Robótica, el próximo 14 de mayo. El evento se realizará en la Escuela de Innovación de la ciudad de Posadas. Se espera la participación de competidores de distintas provincias.

Sebatián Tamis, uno de los facilitadores de la Escuela de Robótica contó que la Liga Nacional de Robótica es “una competencia a nivel nacional, en la cual la escuela de robótica viene participando desde el año 2019, y por pandemia estos años no se pudo hacer de manera presencial y retomamos nuevamente”.

El evento se realizará en la escuela de Innovación, y se clasificará en “las categorías de fútbol, RC, Sumo, autónomo, mini sumo. También habrá carreras y laberintos. Esas son las categorías, no tiene subcategorías. no está dividido en pro, ni amateur, es abierto al público y no hay límite de edad”, aseguró Tamis.

Con respecto a la confirmación de los participantes, el facilitador dijo que, “ya tenemos confirmados participantes de Salta, Tucumán, Buenos Aires. También van a competir varios equipos de la facultad tecnológica nacional la UTN y también de las escuelas primarias y secundarias técnicas. Así que va a haber un buen nivel de competencia”.

Por otra parte, Tamis recordó el buen nivel de los competidores misioneros, “a la par de lo que es la liga nacional de robótica, siempre Misiones se destacó lo que son los primeros puestos, en distintas competencias que se realizaron”.

Y agregó que, “en Misiones tenemos la oportunidad que distintas escuelas técnicas, públicas y privadas también, van a estar compitieron. Es una competencia abierta al público, pueden ingresar desde cualquier escuela y hasta particulares pueden competir”.

La invitación está hecha para toda la comunidad, “las personas que no van a competir también pueden asistir ese día, para conocer lo que son las competencias, los robots. Va a estar bastante entretenido y muy bueno el ambiente que se genera entre los competidores también y vamos a tener algunas sorpresas”, adelantó Tamis.

Las inscripciones se pueden realizar en el sitio web de la escuela de robótica, y también “el 14 de mayo en la entrada deberán registrarse, la idea es que todos puedan asistir y conocer de qué se trata esto de las competencias de robótica. Que se hace en Misiones este año y que cada vez toma más impulso y auge en nuestra provincia”.

La competencia será por categorías, “tenemos un árbitro y un juez que son los que irán llevando el conteo de puntos, van a supervisar las faltas. Todo para que se puedan decidir los 3 primeros puestos, y los ganadores de los mismos”, aseguró el facilitador.

Y agregó que, “Misiones abre la liga y después vamos a competir desde Misiones en otras fechas como ser en Córdoba, Entre Ríos, Paraná, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Río Negro, Mendoza La Pampa. Tenemos distintas sedes en lo que es la liga nacional de robótica para este año”.