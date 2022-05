Carlos Beigbeder aseveró que “salimos a pelear una guerra contra la inflación con una honda y un rulero”

Dentro del escenario económico tanto a nivel provincial como nacional, Carlos Beigbeder, expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas y empresario del rubro comestibles, consideró que los efectos inflacionarios en la economía del ciudadano se deben a “políticas cerradas y sueldos atrasados”.

https://todomisiones.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/05-03-Misiones4-Carlos-Maria-Beigbeder-Inflacion-10.00.mp3

Carlos María Beigbeder – Misiones 4

Para Carlos Beigbeder, esto impulsa a la gente a tener que financiar sus compras con bancos y tarjetas de crédito, incluso en aquellos productos de canasta básica como pan y harinas.

En ese aspecto, señaló que esta práctica de financiar con tarjeta lo que se pueda para poder comprar lo necesario, trae consecuencias a largo plazo, ya que “en muchos casos el problema reside en pagar las cuentas bancarias”. En este sentido, reiteró que “esto es consecuencia de los sueldos que no alcanzan y de la inflación, a la que le estamos haciendo guerra con una honda y un rulero”.

Tal vez te interese leer: Estiman que la inflación de abril se ubicó en torno al 5,7%

Acerca de cómo afecta la inflación en el aumento de productos y servicios, Beigbeder dictaminó que “el principal problema, que desencadena en aumentos de precios, sin dudas es la desconfianza e incertidumbre, generadas por no saber quién está al frente, por ver las peleas internas, por no tener políticas claras y tener una justicia que no resuelve nada”. Asimismo, consideró que “las variables internacionales influyen de manera importante. Sin embargo, las políticas aplicadas a la industria nacional agravan igualmente la situación”.

El comercio fronterizo

“Idéntica situación se vislumbra también en Misiones debido a los altos impuestos y muchas acciones extractivas ilegales, varias empresas eligen no invertir y vender en la provincia. Esto genera que, aquellas empresas que sí se establecen en la región, mantengan un monopolio comercial, que se refleja en precios altos y la falta de oferta y competencia”, señaló.

Por otro lado, Beigbeder dijo que, si bien la venta local y el consumo se mantienen de manera favorable, “hay muchos faltantes, y tenemos un consumo un poco apalancado por la frontera”. En este sentido, expuso que muchas empresas, con la crisis generada por la pandemia y el parate económico, fueron liquidadas, quedando pocas que “se hicieron más fuertes, por lo que la competencia también se achica, al no haber demasiada oferta”.

A ello se le suman problemas por falta de empleo, considerando que aún persiste en la provincia. Frente a esta situación, Beigbeder apuntó al comercio generado por los vecinos paraguayos y brasileros, tomando el caso del consumo de combustible, que provocó que “ahora todas las estaciones de servicio funcionen a full, y hay muchos playeros trabajando gracias a eso. Puede gustar o no el hecho de que se venda nafta a los extranjeros, pero es una realidad”.

“Las economías de frontera se mueven siempre de manera contracíclicas con respecto al país, y cuando al país le va mal, a la frontera siempre le va mejor”, finalizó el expresidente de la Cámara de Comercio de Posadas.