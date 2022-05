UPCN celebró el anuncio de una nueva ventana jubilatoria para empleados estatales

Jorge Giménez, representante de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Misiones, celebró el anuncio que realizó el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad el domingo 1 de mayo, acerca de una nueva ventana jubilatoria y moratoria para empleados estatales y municipales.

Jorge Giménez – Santa María de las Misiones

En este contexto Giménez sostiene que hay empleados públicos en edad de jubilarse, pero no lo quieren hacer para no tener una desmejora salarial. Igualmente hay otras personas en edad de jubilarse y no le alcanzan los años de servicio.

A raíz de esto consideró que con la nueva ventana se facilitaría la jubilación de esta personas y por ello dice que están comprometidos con empezar a trabajar en ello.

Por ello instó a los trabajadores a aprovechar esta posibilidad que se abrirá una vez reglamentado todo y que lo califica como una estricta justicia.

Cabe recordar que durante la apertura de Sesiones Legislativas en Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad realizó múltiples anuncios entre ellos la de dos regímenes: ventana jubilatoria y moratoria previsional. Estos trámites se ejecutarán mediante el Instituto de Previsión Social (IPS) y están destinados a trabajadores públicos provinciales y municipales.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que consiste en la posibilidad de que los trabajadores con edad de jubilarse pero que le falten algunos años de aportes puedan, a través del IPS, realizar una moratoria para pagar lo restante y así acceder a la jubilación.

“Entonces, el monto de las cuotas de la moratoria se le descontarán del haber jubilatorio. Así puede acceder de forma inmediata a la jubilación mientras paga por los años que aún le faltan para completar los 30 años de aportes, que es lo que pide la ley”, precisó el funcionario provincial.

Por otro lado, Safrán sostuvo que este beneficio estará dirigido también a trabajadores públicos provinciales y municipales que estén en edad de jubilarse, así como los aportes necesarios, e igualmente acceder a una jubilación correspondiente al 82% móvil de su último haber en actividad.

“Eso le mejora el haber de la jubilación, dado que el actual régimen jubilatorio promedia el haber de los últimos 10 años. Con la ventana jubilatoria, su haber va a mejorar y ser mayor”, manifestó.

Ventana jubilatoria para estatales